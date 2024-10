La Reggina mette il turbo e si spaventa. Tris al Francavilla, è vittoria salvezza – FOTO

di Pasquale Romano – Traguardo a un passo. La Reggina inserisce la ‘quarta’, e dopo le tre vittorie consecutive interrotte dal ko di Foggia, supera anche il Francavilla. Missione centrata dagli amaranto, grazie soprattutto ad un avvio sprint, la pratica infatti è stata archiviata in 12 minuti prima del doppio botta e risposta sul finale.



Zeman recupera Porcino e De Francesco ma non rischia Coralli, il capitano si accomoda in panchina con Leonetti ad affiancare Bianchimano in attacco. Anche Bangu, non al meglio, lascia la maglia da titolare a Knudsen nell’oramai consueto 3-5-2 disposto dal tecnico boemo.

Il primo tentativo porta la firma di De Francesco, a lato il destro del centrocampista amaranto dopo appena 3 minuti. Bella manovra sull’asse Leonetti-De Francesco al 6′, cross per Bianchimano che di testa non trova l’impatto ideale con la sfera.

UNO-DUE LETALE – La Reggina vuole mettere subito gli artigli sulla contesa, in due minuti gli amaranto sbrigano la pratica con sorprendente facilità. Qualità delle giocate e brillantezza, queste le armi che stendono gli ospiti. Al 10′ Reggina in vantaggio con una rete di pregevole fattura, firmata Bianchimano. L’ex Milan serve Leonetti, che entra in aerea e attende il ritorno del compagno. Preciso il servizio per Bianchimano, il centravanti amaranto con un piatto preciso e potente scaglia all’incrocio dei pali. Letteralmente scatenato il tandem offensivo, due minuti e la Reggina offre il bis. Bianchimano recupera palla e serve Leonetti, il classe ’94 di sinistro non lascia scampo al portiere avversario.

Sterile e poco convinta la reazione del Francavilla al doppio gancio subito. Un destro da posizione defilata di Triarico sull’esterno della rete e qualche velleitario tentativo dalla distanza gli unici squilli dei pugliesi. Il vivace ritmo dei primi 20 minuti frana, la Reggina amministra il doppio vantaggio e si porta tranquillamente all’intervallo.

Inizia la ripresa con un Francavilla che sembra voler riaprire la gara con maggiore convinzione. Abate al decimo si divora il gol dell’1a2, sbucciando da pochi passi su cross di Nzola dalla destra. Quattro minuti più tardi Triarico conclude sopra la traversa, i pugliesi aumentano la pressione e Zeman decide di inserire capitan Coralli, al posto di un acciaccato Bianchimano.

Al ventesimo l’esperto centravanti potrebbe chiudere definitivamente i conti, ma su invito di Leonetti spara da buona posizione su Albertazzi. Il tecnico amaranto richiama Leonetti, è completamente nuovo il tandem offensivo con Bangu che va a dare manforte a Coralli.

FINALE INFUOCATO – Una partita che sembrava volgersi stancamente alle ultime curve, vive un finale infuocato. Il Francavilla spaventa per due volte la Reggina, sempre con Abate. L’esperto attaccante accorcia le distanze all’80’, deviando di testa un cross dalla destra e approfittando di una maldestra uscita di Sala. La Reggina rimette subito la doppia distanza, con Bangu che tutto solo davanti ad Albertazzi non sbaglia, nella circostanza più che rivedibile l’atteggiamento difensivo degli abruzzesi. Ancora Abate però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, supera Sala con un tocco ravvicinato, fissando il punteggio sul 3a2.

Il brivido dura qualche secondo, prima del triplice fischio del direttore di gara che fa esplodere il Granillo. Con un mese praticamente perfetto, proprio nel momento decisivo della stagione, la Reggina blinda una fondamentale salvezza in Lega Pro. Amaranto a quota 41 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Considerati scontri diretti in coda e penalizzazioni in arrivo, basterà il minimo sforzo nelle ultime due giornate contro Fidelis Andria e Paganese per festeggiare la permanenza tra i professionisti, obiettivo fissato ad inizio stagione.

