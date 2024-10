La Reggina ringrazia Reggio attraverso un post

Numeri impressionanti per un campionato di serie C e destinati a crescere ancora

Ancora una volta impressionante la partecipazione dei tifosi amaranto allo stadio. Il richiamo è stato fortissimo e dettato non solo dalla presenza del Catanzaro al Granillo, ma anche dalla posizione in classifica delle due squadre, entrambe costruite per vincere. Alla fine è stata la compagine guidata da mister Toscano a prevalere ed il contributo degli oltre 15.000 presenti è stato determinante come già accaduto da quando la Reggina è condotta dal presidente Gallo. Un ritorno di entusiasmo pazzesco ed una voglia di esserci come accadeva un tempo.

La società attraverso la propria pagina facebook, ha voluto ringraziare tutti:

? A voi che ci supportate in ogni dove

? A voi che avete gremito uno stadio

? Mai così tanti al Granillo negli ultimi sette anni (Reggina-Bari, 14.713)

?Quindicimilaottocentodiciannove volte grazie Reggio!

