La reggina Valèrie vince “Special Artist Sanremo 2017”

Una reggina sul podio di Sanremo.

Si tratta di Valeria Familiari, 19 anni di Saline Joniche, in arte Valèrie, che ha vinto il premio “Special Artist Sanremo 2017” con il suo primo inedito dal titolo FOLLIA.

Valèrie ha passato le prime selezioni del concorso “La vetrina dei talenti / Una voce per sognare” per poi arrivare alle fasi finali che si sono svolte a Sanremo. Ha superato altri 30 cantanti provenienti da tutta Italia.

Una giuria prestigiosa ha selezionato i giovani artisti. Tra i giurati infatti erano presenti il maestro Meozzi e Luigi Albertelli autore di grandi canzoni tra cui Furia cavallo del west, Zingara, Non voglio mica la luna e tante altre. Valérie é già al lavoro per il suo prossimo singolo.

Qui di seguito il link di Follia: https://m.youtube.com/watch?v=GUzGgrvHQis