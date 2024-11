La Restart sarà protagonista ai campionati nazionali di ginnastica Gpt a Pesaro.

di Nicolino D’Ascoli. Per il nono anno consecutivo l’Asd Restart, società reggina di ginnastica ritmica, parteciperà con un folto gruppo di giovanissime atlete alla quinta edizione di “Ginnastica in festa”, la grande kermesse sportiva annuale di Federginnastica che, come di consueto, si terrà alla Fiera di Pesaro dal 19 al 28 giugno.Francesca Capria, Joanna D’Almazio, Siria D’Amico, Chiara De Girolamo, Martina Guida, Sara Lamberti, Benedetta Lombardi, Maria Rosaria Meduri, Sara Meduri, Valeria Meduri, Noemi Megale e Debora Moragas sono le ginnaste del sodalizio guidato dalla Prof. Marilena D’Arrigo che faranno parte della spedizione in terra marchigiana. Si sono qualificate al torneo regionale Gpt svoltosi alla palestra Coni di Catanzaro, ottenendo lusinghieri piazzamenti nelle varie fasce di età (8-15 anni), sia nelle gare individuali che di squadra.A livello individuale questi sono stati i risultati: gara di I livello, I fascia (8-12 anni), 4° posto a pari merito per Joanna D’Almazio e Noemi Megale con punti 19,100, 5° posto per Sara Meduri con punti 19,000, 6° posto per Francesca Capria con punti 18,800; gara di I livello, II fascia (12-14 anni), 3°posto a pari merito per Martina Guida e Siria D’Amico con punti 19,200; gara di I livello, III° fascia (da 15 anni in su), 3° posto per Benedetta Lombardi con punti 19,600; gara di II livello, I fascia, 3° posto per Valeria Meduri con punti 30,400; gara di II livello, II fascia, 1° posto per Debora Moragas con punti 30,000, 2° posto per Maria Rosaria Meduri con punti 28,600; gara di II livello, III fascia, 3° posto per Sara Lamberti con punti 29,100.Nel sincrogym a squadre, invece, particolare impressione ha destato l’equipe di piccole allieve della I° fascia composta da Noemi Megale, Sara Meduri, Valeria Meduri, Joanna D’Almazio e Chiara De Girolamo, classificatasi al II posto con 35,300 punti nell’esercizio collettivo, 16,700 punti nell’esercizio a coppia con Chiara De Girolamo e Valeria Meduri e 16,200 punti con l’altra coppia formata da Noemi Megale e Joanna D’Almazio, con punteggio finale di 68,200.Le aspettative agli assoluti nazionali sono tante, specie nel sincrogym. Basti pensare che negli ultimi tre anni Restart è salita due volte sul podio a Pesaro, aggiudicandosi il II posto nella classifica assoluta e in quella a coppie, dando così lustro alla scuola di ginnastica calabrese al di fuori dei confini regionali.Le piccole atlete nelle Marche saranno accompagnate dalla direttrice tecnica Marilena D’Arrigo e dalle istruttrici Ylenia Albanese e Sara Pensabene. on line