A Polistena “La salute dello sportivo”

Martedì 20 dicembre 2016, presso la sala consiliare del comune di Polistena, si è tenuto l’importantissimo convegno dal titolo “la salute dello sportivo”, organizzato dal Leo Club Polistena “Brutium” e dal Nuovo Polistena Calcio, con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria. Dopo i saluti iniziali del sindaco di Polistena Michele Tripodi a tutti i partecipanti all’evento, il Presidente del Leo Club “Brutium” Giuseppe Pronestí è intervenuto affermando che “la sinergia e la cooperazione tra associazioni e istituzioni, porti sempre a raggiungere grandi traguardi.

Questa iniziativa ne è la riprova, con la donazione di uno strumento essenziale per la sicurezza di ogni sportivo, e che in tragiche circostanze potrebbe addirittura salvare delle vite. Voglio ringraziare la provincia di Reggio Calabria” – ha concluso Pronestì – “che ha istantaneamente accolto l’istanza del mio club, mettendosi subito a lavoro per dotare sportivi cittadini di un importantissimo defibrillatore.” L’ideatore e coordinatore dell’evento, Leonardo Raso, ha voluto puntualizzare come questa sia un’iniziativa importantissima per il circondario, la massima rappresentazione della politica, intesa come “soddisfazione delle esigenze e degli interessi della comunità, e non come sterile gioco partitico lontano dai cittadini”.

Grazie alla brillante relazione del Dott. Francesco Tropeano, specialista in cardiologia e dirigente medico A.D.I, sono stati descritti minuziosamente i rischi per la salute e le patologie cardiache che possono colpire gli sportivi di ogni livello, soffermandosi sull’importanza del defibrillatore e su come utilizzare al meglio questo particolare strumento.

Ha chiuso il convegno, con il suo intervento, il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, che nel ringraziare tutte le associazioni intervenute, ha espresso la sua grande soddisfazione per l’iniziativa, ribadendo come l’amministrazione provinciale sia da tempo impegnata nella dotazione di strumenti come i defibrillatori, nei luoghi e nei punti nevralgici del territorio. Alla fine del convegno, è avvenuta la materiale donazione del defibrillatore alle associazioni, con un piccolo rinfresco gentilmente offerto dal Nuovo Polistena Calcio.