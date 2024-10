La scimmia arriva in Calabria: Gabbani in concerto a Caulonia

Francesco Gabbani ha finalmente svelato le prime date del suo attesissimo “Francesco Gabbani Tour”, che quest’estate lo porterà a esibirsi live su e giù per l’Italia. Durante i concerti, il vincitore indiscusso del Festival di Sanremo 2017 presenterà il suo nuovissimo disco, la cui uscita è prevista tra fine aprile e inizio maggio.

“Occidentali’s Karma” ha segnato un inarrestabile successo, ha infatti raggiunto un nuovo importante traguardo ottenendo il doppio disco di platino per gli oltre 100 mila download e streaming, in sole quattro settimane! Un primato che si aggiunge ai tanti record raggiunti dopo la vittoria del Festival di Sanremo.

La tournée di Gabbani partirà il 19 giugno dal Teatro Romano di Verona e proseguirà in moltissime regioni d’Italia. Tra le tante tappe c’è anche quella calabrese, più precisamente a Caulonia Marina. Il cantautore carrarese si esibirà a Piazza Bottari il 19 agosto accompagnato dalla sua immancabile band.

L’evento è stato fortemente voluto dall’associazione Giovani di Caulonia, che lancia la notizia tramite un post Facebook: “È con immensa soddisfazione che siamo fieri di annunciarvi che, grazie allo sforzo dei ragazzi dell’Associazione Giovani di Caulonia degli ultimi tre mesi, il 19.08.2017 si terrà a Caulonia Marina il concerto del vincitore di Sanremo: Francesco Gabbani! La nostra voglia di fare, il nostro impegno e il nostro coraggio ci hanno spinti a rischiare e lanciarci in questa nuova sfida, in un mondo a noi assai sconosciuto, per cercare di risollevare le sorti della nostra terra abbandonata e priva di divertimenti per noi giovani. Una sfida enorme, ma che potrà dare i suoi frutti soltanto grazie alla partecipazione attiva dei Cauloniesi e di tutto il comprensorio locrideo. Non ci resta quindi che attendere uno degli eventi più importanti dell’estate calabrese…a breve vi daremo tutte le Info, per il momento: STAY TUNED!”.