La scuola reggina ‘The Sparkling Diamonds’ al Miglierina Musical Fest

Si è conclusa -tra applausi e consensi- la tre giorni del “Miglierina Musical Fest 2019”, prima edizione del nuovo e originale festival del musical svoltosi nella cornice gremita di pubblico del teatro all’aperto di Miglierina (CZ).

Vi si sono esibite, su invito dell’organizzazione stessa a partecipare, quattro tra le migliori scuole e associazioni di musical calabresi; tra queste infatti, anche l’unico centro attivo sin dal 2006 e inerente al mondo del musical nella città di Reggio Calabria, la “ASD e Culturale The Sparkling Diamonds – Centro Studi Musicals Calabria” diretta da Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi.

Per l’occasione le direttrici artistiche hanno deciso di portare in scena un estratto del loro recente e ultimo lavoro, “Il coraggio di una donna… Mulan, il musical”.

Il cast, composto prevalentemente da allievi giovani anzi giovanissimi, ha catturato in senso positivo il pubblico presente e in particolare la giuria tecnica per la spiccata capacità e padronanza artistica dimostrata durante l’esibizione; tanto da essere premiati i due più piccoli allievi della scuola “The Sparkling Diamonds”: Giacomo Leotta nel ruolo di Mushu (il simpatico draghetto) e Giorgia Ferraro nel ruolo di Cri Cri (il fortunato e furbetto grilletto), ai quali è stato offerto in dono un simbolo realizzato dal grande orafo Gerardo Sacco.

Il progetto è stato promosso da Ruggero Pegna in collaborazione con la Raimo Produzioni (management musicale e di grandi artisti), entrambi notevoli nel mondo del musical.

Inoltre il bravissimo e popolarissimo Giò Di Tonno nel ruolo di testimonial, presidente di giuria e conduttore della prima/terza serata insieme allo stesso promoter, nonché eccellente protagonista in molteplici musical di maggior successo a livello nazionale come Notre Dame De Paris.

L’artista, dopo l’esibizione, ha espressamente sottolineato che lo spettacolo Mulan ha riportato tutte le caratteristiche tipiche ed essenziali del musical; difatti gli allievi della Sparkling hanno cantato, ballato e recitato. Non sono mancati apprezzamenti pubblici e riconoscimenti vari da parte di alcuni componenti della giuria sia per la scelta inedita dello spettacolo messo in scena che per la regia e adattamento del testo, curati personalmente da Katia Crucitti.

Tutto ciò è comunque il frutto del lavoro di un’intera squadra cooperante all’interno della scuola dotata di validissimi elementi e soprattutto insegnanti come: Rosamaria Scopelliti, Lorenzo Praticò, Daniele Morabito. Gli artisti che hanno partecipato e onorato questo evento sono: Maria Rebecca Taccone, Giacomo Leotta, Giorgia Ferraro, Chiara Saccà, Allegra D’Ascola, Roberta Capretti, Caterina Arminio, Alice Barreca, Stefania Occhiuto, Ruggero Britti, Davide Vinci, Luca Lacava, Emanuele De Marco, Saverio Scopelliti, Giovanna Nucera.

“E’ un progetto nuovo – dice Ruggero Pegna – ma è già una bella realtà, appuntamento al 2020!” con l’augurio di numerose nuove esperienze formative per tutti gli amanti del genere.