La sezione AIGA di Locri presenta il 1° AIGA FITWALKING

Si tratta di una passeggiata non competitiva aperta a tutti, che partendo dalla piazza “La Fontanella”, sita in contrada Moschetta a Locri, attraverserà per circa 6 km i luoghi più suggestivi della contrada.

L’evento si svolgerà domenica 27 settembre con la collaborazione dell’ASD Calabria Fitwalking e del Prof. Fausto Certomà .

La partecipazione all’evento ha un costo di 5 euro, ed ai primi duecento iscritti sarà garantito il simpatico omaggio della maglietta della manifestazione.

L’intero ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un DEFIBRILLATORE da installare presso il Tribunale di Locri .

La morte cardiaca improvvisa, purtroppo, non è infatti un raro evento, poiché può colpire ovunque e chiunque ad ogni età; basti pensare che solo in Italia 1 persona ogni 8 minuti è colpita da infarto.

Oltre all’installazione dei defibrillatori, l’AIGA nei prossimi mesi si occuperà anche della formazione, attraverso corsi gratuiti per l’utilizzo del defibrillatore, in modo da fornire all’utenza le prime risorse essenziali in caso di arresto cardiaco .

Uno speciale ringraziamento è da riservare agli imprenditori che hanno deciso di sposare l’iniziativa, contribuendo economicamente alla realizzazione della manifestazione: Astalegale.net, Agenzia Utet di Reggio Calabria e rag. Salvatore Quattrone, Alba Supermercati Contè, Calautti Ceramiche, Lulu’s & Specchio di Venere, Eliokart, Lady Amica, Kinesiotherapy, Cuba Libre, Eutimo S.r.l., Ristorante pizzeria Porto delle Grazie, Cafè Rouge, Sali e tabacchi Rivendita 19 Locri, CompriMeglio.