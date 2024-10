La Sila si fa social: bloggers da tutta Italia vengono a scoprirla

La Sila e il suo Parco hanno tanto da offrire. Ora in occasione della sua terza tappa il Parco Nazionale della Sila ha inteso supportare la manifestazione “Onda d’urto” in programma a Lorica il 24 e 25 giugno prossimi organizzando un tour per far scoprire a bloggers provenienti da tutta Italia le bellezze del nostro Parco.

“Onda d’Urto” è un movimento spontaneo sorto in ambito regionale per iniziativa di gruppi di bikersdediti maggiormente all’escursionismo locale, che grazie all’organizzazione di raduni itineranti inmountain bike ed escursioni libere in tutto il territorio mirano a far conoscere a tutti le meraviglie della Calabria.Potrete seguire passo a passo le avventure che gli faremo vivere sui social del Parco e su www.visitcosenza.it grazie all’hashtag #SilaTour2017.

Dai giri in canoa sul magnifico lago Arvo ai percorsi tra gli alberi per i più avventurosi, passando per le escursioni a bordo di un battello elettrico a quelle in mountain bike per chi preferisce un turismo meno movimentato, i bloggers riceveranno un piccolo assaggio delle tante attività sportive e all’aria aperta che è possibile praticare qui al Parco.Vedranno poi la Riserva naturale biogenetica “I Giganti della Sila” di Fallistro, l’unico bene ambientale Fai Italia in Calabria, e visiteranno l’Antica Segheria del Cupone.Anche il turismo culturale sarà ben rappresentato, con l’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, il paese dell’Abate Gioacchino, e gli appassionati di musica potranno invece assistere al concerto che segnerà la chiusura di “Onda d’urto” a Lorica.