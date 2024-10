La Soc.di Ginnastica Ritmica Virtus Reggio insignita della”Stella d’Argento al Merito Sportivo”

Venerdi’ 20 Gennaio presso la Sala “Calipari” del Palazzo Campanella ,sede della Regione Calabria,si è svolta la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze per atleti ,tecnici ,dirigenti e Società Sportive da parte del CONI Nazionale.Di rilievo la presenza della massima autorità Nazionale del CONI,il Presidente Giovanni Malagò che,insieme al Presidente Regionale del CONI Maurizio Condipodero hanno accolto i rappresentanti dello sport Calabrese insignendo coloro i i quali hanno dato lustro alla Regione,La Società di Ginnastica Ritimca “Virtus Reggio”ha ricevuto la STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO per il lavoro serio e meticoloso svolto durante il corso degli anni e per i prestigiosi risultati conseguiti

.

La Società Reggina ,con i suoi quasi 40 anni di attività,oltre al lavoro di formazione di base del Centro CONI di avviamento allo sport,ha sempre brillato nei vari settori dell’attività agonistica cui ha preso parte.Nel settore di Alta Specializzazione di Ginnastica Ritmica le proprie atlete si sono aggiudicate importantissime competizioni sia Individuali che di Squadra a livello Nazionale e, alcune di loro sono state più volte convocate nei raduni della Federazione Ginnastica D’italia riservati a ginnaste d’interesse Nazionale.

Nel settore GPT la Virtus Reggio ha inoltre conquistato 20 Titoli Italiani in diverse categorie e con atlete di diverse fasce d’età.Grande soddisfazione e orgoglio per tutta la società,rappreseentata dal suo Pesidente Rocco Loprevite,il Consigliere Enzo Costantino e dalle Tecniche ed istruttrici Rina Albanese,Carmen Lorevite e Dorotea Aiello che hanno partecipato alla cerimonia con un folto gruppo di ginnaste,facendo da cornice alla consegna della Stella al Merito e condividendo la gioia e il premio con tutte le componenti del sodalizio Reggino.

Questo prestigioso riconoscimento si và ad aggiungere ad altre importanti benemerenze che la Virtus ha ottenuto tra cui:la Stella al Merito Sportivo e il Diploma di “Scuola di Ginnastica conferito dalla Federazione Ginnastica D’italia,la Palma al Merito Tecnico assegnato alla prof.ssa Caterina Albanese e la Stella al Merito Sportivo al Presidente prof.Rocco Loprevite da parte del CONI Nazionale.