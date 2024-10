La solidarietà della Commissione Pari Opportunità al Sindaco di Caulonia

La Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana esprime piena solidarietà e pieno sostegno alla dott.ssa Caterina Belcastro, Sindaco di Caulonia e Consigliere della Città Metropolitana con delega alle Pari Opportunità, per il gravissimo atto intimidatorio subito, con la ricezione, presso la residenza municipale di Caulonia, di una lettera minatoria dai toni violentissimi.

Certa dell’operato onesto e dell’impegno indefesso con cui questo Sindaco svolge ogni giorno la sua attività amministrativa, in contesti ambientali difficili, questa Commissione abbraccia Caterina Belcastro promettendo di fare per lei cintura di protezione contro ignobili parole d’odio, combattendo al suo fianco, sul piano politico e sul piano culturale, per mettere in salvo i valori nobili ed altissimi della Democrazia, mai abbassando la guardia davanti atti di vergognosa minaccia e sopraffazione umana.

La nostra terra ha bisogno di giusti, tutti gli altri se ne facciano una ragione, è ora di estirpare a mani nude, nello stretto pugno del coraggio, radici cancrenate di immoralità, coercizione e sopruso.

E’ ora di piantate i nostri fiori, e lo faremo, oggi nella fertile terra di Caulonia.

Fonte: Commissione Speciale P.O. Città Metropolitana