La storica e prestigiosa azienda Librandi aderisce a Coldiretti Calabria

La storica, (il lavoro con la vigna e con il vino va avanti da quattro generazioni) e prestigiosa azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A. che ha il cuore e la propria attività a Cirò Marina (KR) nel distretto vitivinicolo più importante della Calabria ha aderito alla Coldiretti Calabria. Una azienda di eccellenza, innovativa e antesignana nella ricerca e sperimentazione di vitigni autoctoni che ha fissato, conservato ed esaltato il patrimonio viticolo. L’azienda Librandi, è testimonial della nuova agricoltura innovativa e delle filiere aziendali e si estende in 6 tenute, 232 ettari di vigneto, 80 ettari di uliveto e i cui unici obiettivi sono la qualità e il racconto di un modello produttivo che coniuga la produzione di eccellenza legata ai territori d’origine ed al rispetto e valorizzazione dell’ambiente e che giorno per giorno costruisce un modello di sviluppo che i consumatori possono apprezzare e premiare nei comportamenti d’acquisto. Di rilievo è anche che l’azienda per i lavori in campo e in cantina si avvale, nel pieno rispetto della legalità, di manodopera locale e quindi assicura anche per questo aspetto lavoro, reddito e benessere diffuso sul territorio. ”Siamo davvero felici ed onorati di avere tra i nostri soci una azienda importante come Librandi – ha commentato Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – intorno al progetto Coldiretti si continuano a stringere le migliori imprese, dalle più grandi, alle più piccole a testimonianza di una visione imprenditoriale che guarda al futuro che fa leva sulla distintività. Con questa ulteriore presenza – conferma – vogliamo continuare a scrivere le pagine più belle dell’enologia calabrese con una grande attenzione alla promozione e valorizzazione del nostro vino sui mercati, un orizzonte che ha visto sempre impegnata e in prima linea l’azienda Librandi”.