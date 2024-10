La Strada: “Vicinanza e solidarietà al Reggio Calabria Pride”

“Apprendiamo dagli organi di stampa la notizia del vile atto vandalico a danno dei manifesti del Reggio Calabria Pride affissi su una delle pensiline di corso Matteotti.

Condanniamo fermamente un gesto che è la turpe manifestazione di un atteggiamento omotransfobico. Allo stesso tempo esprimiamo vicinanza e solidarietà all’organizzazione del Pride e rinnoviamo l’invito al 30 luglio, per camminare accanto alla comunità LGBT+ reggina e far sentire alta la voce dei diritti”. Lo scrive in una nota il collettivo La Strada che esprime il consigliere comunale Saverio Pazzano.