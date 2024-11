La Summer Boxe fa il pienone e riscuote un grandissimo successo.

Si e’ svolta all’interno del Lido Stella marina la terza tappa di Summer beach 2014, ideata da Carmelo Regolo e Leone D’andrea ed organizzata dal team Amaranto boxe -Shanti vibo -Flash Natoli in collaborazione con il Lido Stella Marina . Sono stati disputati 13 incontri con ben 11 pugili del team calabro-siculo.Ad aprire la serata Riccardo Bova (Cs) e Massimo Lanza (Fuscaldo) che terminavano l’incontro pari, a seguire il cariatese Alfonso Lettieri ed il catanese Antonino Vaccaro che finivano anche loro l’incontro in parita’. Il terzo match vedeva protagonista per il team organizzatore Vincenzo Cutrulla’ diretto da Aldo Facciolo che superava ai punti il fuscaldese Vincenzo Mete, a seguire Gianluca Andronico diretto da Alfredo Natoli si prendeva una bella rivincita contro il cosentino Francesco Siciliano vincendo nettamente ai punti e disputando un match molto aggressivo , il terzo successo per la formazione di casa arriva dal vibonese Filippo Corello che ancora una volta si impone nettamente ai punti grazie alla sua grinta ed alla sua potenza contro il bravo siracusano Salvatore D’agostino, subito dopo il compagno di palestra Lorenzo Sisinni ottiene un grandissimo successo contro il bravo catanese Edoardo Arena , il vibonese diretto magistralmente all’angolo da Aldo Facciolo dopo una prima ripresa con non poche difficolta’, rompe gli indugi nel secondo round e con un pressing asfissiante costringe l’avversario a due conteggi all’inpiedi aggiudicandosi con largo margine anche questo incontro , la quinta vittoria consecutiva per il team calabro-siculo arriva dalla messinese Floriana Tringali che si impone sulla fuscaldese Elisa Papa grazie ad un match molto aggressivo che non ha dato respiro all’avversaria. Dopo 5 successi di fila giunge la prima sconfitta per i colori amaranto ad opera del siracusano Gaetano Maieli che supera ai punti il vibonese Giuseppe Sisinni , perentorio il ritorno alla vittoria grazie a boom boom Andrea Epifanio Matiz diretto da Tonino Renzo che si impone ancora una volta prima del limite al secondo round contro il siciliano Manuel Lo Manto , per Matiz quarta vittoria prima del limite. A seguire Giuseppe Osnato diretto da Raffaele De Stefano pareggia con il siciliano Petronel Lita , stesso risultato per Ahmed Sconzo contro il catanese Teodor Lita, prestazione sotto tono per i due atleti che solo un mese fa avevano vinto nettamente contro gli stessi avversari.I due match finali vedevano impegnati i due elite Mario Argento ed Antonino Vazzana , Mario Argento superava ai punti il catanese Antonio Barbagallo reduce dalla “talent league” , aggiudicandosi l’incontro ai punti grazie alla sua maggior precisione e scelta di tempo, un bravo ancora una volta a Mario Argento per l’ennesimo successo e per la grande personalita’ dimostrata nel gestire il match. Il match clou della serata vedeva di fronte il beniamino locale Antonino Vazzana al suo esordio come elite contro il piu’ esperto catanese Alfredo Pappalardo.Il pupillo del team di casa guidato da Giuseppe Fedele e Salvatore Pace ha portato i colpi piu’ efficaci costringendo spesso l’avversario alle corde, il catanese ha portato piu’ colpi ma tantissimi di questi sono finiti tutti sulle braccia del pugile calabrese . Il risultato finale va un po’ stretto a Vazzana che secondo il pubblico si era aggiudicato l’incontro, ma a parte il verdetto vanno fatti i complimenti ad Alfredo Pappalardo per il bel combattimento disputato. Certamente la vittoria di Vazzana sarebbe stata la ciliegina sulla torta di questa grande e splendida serata. Comunque per il team e’ stata lo stesso un bella serata con un risultato finale che ci vede portare a casa 7 vittorie 3 pareggi ed una sola sconfitta . A parte gli incontri sopra citati hanno allietato la serata le esibizioni della societa Dekanju Kombat di Demetrio Rosace , della fight club di Carlito La Russa ,della scuola di danza Nuova Fata Morgana della maestra Antonella Bramato, i balli caraibici con la scuola Carimba Tropical by Angel & Adry e per finire l’esibizione del team Technofitness diretta dal personal trainer Aldo Surace.A far da contorno a questa bellissima serata di sport e spettacolo una grandissima cornice di pubblico . Prossimo appuntamento con la boxe, sabato 2 Agosto in piazza cinque martiri alle ore 21.00 a Bianco (RC).