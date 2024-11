La talentuosa fashion photographer made in Italy Nima Benati. Come trasformare il proprio hobby in una professione.

di Fabiana Tripodi – Ha solo 21 anni e quasi sicuramente avrete già sentito parlare di lei : Nima Benati.Una tra le più promettenti e talentuose fashion photographer made in Italy. E’ nato tutto come un gioco, quando lei e la sua migliore amica Ksenia si scattavano foto a vicenda, da pubblicare poi sui vari Social Network, solo per vanità. Nima andava a scuola, si divideva tra i compiti, gli scatti e la post-produzione e non avrebbe mai immaginato che in poco tempo, nel suo portfolio sarebbero comparse famose aziende come Yamamay o Cruciani, modelle, fashion blogger famosissime come Chiara Biasi e Chiara Ferragni e importanti riviste di moda come PlayBoy e Maxim e da oggi anche Vogue per Vladimiro Gioia!I suoi genitori regalarono a lei e sua sorella la prima macchina fotografica, una Nikon D40, con la quale si accorse di provare una fortissima emozione scattando e potendo immediatamente visualizzare le foto.Nima stringe un rapporto molto particolare con le proprie modelle, fino a riuscire, come succede con Elena Bonamico, che cerca di coinvolgere in ogni suo lavoro, a capirsi senza neanche dover parlare!Le sue foto si ispirano ai suoi fotografi preferiti come Mert&Marcus, Mario Testino, Miles Aldridge e tanti altri, ma ogni scatto mantiene uno stampo riconoscibile e unico.I colori saltano subito all’ occhio e gli sfondi, sempre particolari e ben ricercati, esaltano al meglio gli abiti e gli accessori da pubblicizzare! Inoltre Nima è una “tuttofare” : si occupa dell’hair-style, del make-up, dello style, degli scatti e della post-produzione.Insomma un lavoro completo, curato fino al minimo dettaglio!In futuro spera di viaggiare per il mondo mostrandoci ciò che la colpisce semplicemente con la sua fotocamera e magari di lavorare con Lana Del Ray e Bianca Balti.Appassionata di moda, fantasiosa, creativa e allegra, ma anche a volte insicura e alla ricerca di approvazione,(queste ultime caratteristiche la fanno rimanere con i piedi per terra), continuerà la sua ricerca del “bello” , rimanendo un esempio per chiunque voglia trasformare un semplice “hobby” nella propria professione per la vita!VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI : www.mode0n.blogspot.it