La via dei borghi attraversa Placanica

Si è svolta domenica 23 settembre a Placanica la prima tappa della seconda parte del progetto La via dei borghi che proseguirà adesso con l’appuntamento del 14 ottobre tra Bovalino Superiore e Condojanni.

Il progetto ideato dalle associazioni Il Giardino di Morgana e Kalabria Experience si è avvalso per questa tappa del patrocinio del comune di Placanica, della Città Metropolitana di Reggio e del Consiglio Regionale della Calabria.

I tanti partecipanti sono stati accolti presso la Piazza del Municipio dal sindaco Antonio Condemi e dall’associazione Innovus con in testa il presidente Nicola Moschella. L’associazione, nuova realtà del borgo, attraverso le tante competenze e professionalità espresse dai giovani del luogo si occupa di promozione del territorio.

Chiara Aiello, giovane socia di Innovus, ha accompagnato i curiosi giunti da ogni angolo della provincia attraverso i vicoli del borgo e le tante pagine di storia scolpite sui muri dei pregevoli monumenti di Placanica.

I visitatori si sono fatti rapire dalle bellezze del convento domenicano e di quello fracescano, dal castello e dai paesaggi mozzafiato per poi raggiungere l’apice con lo splendido interno della chiesa di San Basilio Magno.

Terminata l’escursione adesso saranno giorni decisivi per decidere il vincitore del contest fotografico sul social Instagram realizzato in collaborazione con Ig Calabria che permetterà di veicolare in rete le tante immagini che i fotografi presenti hanno deciso di immortalare.