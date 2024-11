La Via del Gusto Mediterranea: presentata alla Camera di Commerico la nuova guida gastronomica di Reggio e Provincia.

di Vincenzo Comi – “Un racconto che ha il profumo del Mediterraneo, dell’aria frizzantina delle sue montagne e il tepore del suo clima mite. Si narra di una terra che regala il meglio di sé attraverso i suoi frutti che la più antica tradizione ha saputo poi trasformare in esclusive tipicità.”E’ il messaggio inserito nella prima pagina della nuova guida gastronomica di Reggio Calabria che presenta “La Via del Gusto Mediterraneo”.Giunta alla sua ottava edizione la “Via del Gusto”, presentata nella mattinata di ieri presso la Camera di Commercio, è già disponibile gratuita presso i locali selezionati, i migliori alberghi e B&B, gli infopoint turistici ed i maggiori punti di ritrovo.“Nata nel 2004, la “Via del Gusto” è una guida gastronomica dedicata ai migliori locali di Reggio Calabria e Provincia – spiega Claudio Aloisio della “A&S Promotion” – Un percorso di gusto tra le vie della nostra città. Abbiamo voluto presentare questo prodotto all’interno della Camera di Commercio perché crediamo che questa sia la casa di tutti gli imprenditori. E’ un ente che si muove molto per aiutare le imprese e chi, come noi, crede fortemente nel territorio.” La guida da tre anni è anche online. Il sito www.laviadelgustomediterranea.it ripropone, come sul cartaceo, i locali selezionati divisi per categorie, corredati da una ricca galleria fotografica e geocalizzati.“Abbiamo accettato volentieri di fungere da sponsor di questa iniziativa perché idee come queste rappresentano progetti indispensabili per la nostra città – spiega il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Lucio Dattola – Il raro turista che arriva in città può trovare una guida elegante e pratica. Sfogliando la guida mi colpisce il costo di soli 10€ di un pasto senza bevande nei vari ristoranti e locali in città. Questo la dice lunga sulla situazione economica reggina. Vorrei ricordare che oramai le vecchie tipologie e categorie del marketing turistico negli ultimi tre anni sono completamente cambiati. Il 62% dei turisti mondiali organizza le proprie ferie online determinando la morte dei tour operator. La Via del Gusto è una delle poche idee tradizionali vincenti perché è utile, pratica e offre al turismo informazioni importanti. Mi auguro però che, in previsione dei 12 miliardi di euro che arriveranno in Regione – conclude Dattola – ci sia un progetto globale per il turismo concreto, reale e ragionato.”Aggiornata e di facile consultazione, La Via del Gusto si presenta in un formato tascabile, con una grafica moderna ed accattivante e, attraverso informazioni chiare e dettagliate, accompagna i lettori tra iu più esclusivi e notti locali del territorio reggino.