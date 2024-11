La Villese ufficializza Emanuele Ungaro e Kevin Geria.

L’A.S.D. Villese Calcio comunica di aver ingaggiato il centrocampista Emanuele Ungaro, classe 1991, proveniente dal Rodengo Saiano, formazione bresciana militante nel campionato di Promozione lombarda. Il giocatore era già aggregato al gruppo, in prova, e nell’arco di qualche settimana ha avuto modo di sostenere quindi una serie di allenamenti agli ordini di mister Nino Leonardis. La firma è arrivata al fotofinish, qualche minuto prima della chiusura del mercato. Una soluzione che accontenta entrambe le parti.Ungaro si è trasferito in Calabria per motivi di studio e, forte di un’organizzazione capillare, non ha perso tempo e ha trovato una squadra in cui continuare a giocare, conciliando l’attività sportiva con quella universitaria. Giocatore disciplinato, classico soldatino, ha manifestato grande entusiasmo al momento della chiamata della Villese, siglando un accordo che lo vincola sino al termine della stagione 2014/15.Queste le sue prime parole da giocatore neroverde: <>Ungaro non si aspettava la chiamata della Villese: <>Contestualmente all’ingaggio di Emanuele Ungaro, la società di Villa San Giovanni getta il consueto occhio alla linea verde, lavorando anche su arrivi di prospettiva. E, a riguardo, il direttore dell’area tecnica, Pasquale Mordà, annuncia la firma di Kevin Geria, centrocampista classe 1998. i need to buy the