La Villese ufficializza gli under Simone Gazzetta e Christian Nocera.

L’A.S.D. Villese Calcio comunica di aver ingaggiato il centrocampista Simone Gazzetta e il terzino destro Christian Nocera. L’accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di lunedì e legherà i due giocatori alla Villese per una stagione.Simone Gazzetta, classe 1995, proviene dal Bocale Calcio 1983, squadra in cui è cresciuto sino alla categoria Juniores. Malgrado la giovane età, vanta numerose presenze in maglia biancorossa anche con la prima squadra, nei campionati di Promozione ed Eccellenza. Il giocatore ringrazia la famiglia Cogliandro che al Campoli lo ha fatto crescere e diventare un prospetto interessante.Christian Nocera, classe 1996, nasce centrocampista, ruolo nel quale si è messo in luce con la maglia della Reggina, della quale è stato capitano negli Allievi Regionali. Ha giocato l’ultima stagione nel campionato di Promozione proprio con la Villese nel ruolo di terzino basso, stessa posizione che avrebbe ricoperto nel Gallico Catona. Tuttavia, Nocera ha voluto fortemente la maglia neroverde e ringrazia Nello Violante per averlo lasciato libero di decidere il proprio futuro.I due giocatori si sono già aggregati alla squadra e saranno a disposizione di mister Nino Leonardis per l’esordio ufficiale della Villese, che inaugura l’inizio della stagione sportiva 2014/15 oggi pomeriggio alle 17.00, in occasione della partita contro l’Aurora Reggio, valida per la seconda giornata di Coppa Italia Dilettanti, che andrà in scena al Comunale Santoro di Villa San Giovanni.