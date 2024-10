La Viola attende al PalaCalafiore la temibile Latina

di Domenico Suraci – All’andata Latina vinse sulla Viola al PalaBianchini. Un overtime separò i neroarancio dalla vittoria, gli ultimi possessi furono gestiti male. E’ cambiato tutto? In classifica sicuramente si, Latina che affronteremo domenica 18 marzo alle 18:00 rimane comunque, una squadra temibile ed ostica.

Analizziamo, come di consueto, il roster avversario:

Josh Hairston è nato il 12 gennaio 1992 ad Alexandria in Virginia negli Stati Uniti da Natalie e Keith Hairston e ha una sorella di nome Jessica e due fratelli Byron e Brian. L’atleta statunitense, dopo aver frequentato la Montrose Christian School a Rockville in Maryland, è stato dal 2010 al 2014 nella squadra della prestigiosa università di Duke, i Duke Blue Devils (NCAA) sotto la guida del capo allenatore Mike Krzyzewski. Nella stagione 2013/14 ha avuto il ruolo di capitano nella squadra universitaria e ha partecipato ai Draft dell’NBA.Terminati gli studi Josh ha lasciato l’America trasferendosi in Svizzera per il suo primo contratto da professionista nella stagione 2014/15 con la maglia della SAM Basket Massagno militante nella Lega Nazionale A, il massimo campionato svizzero. La stagione 2015/16 lo vede accasarsi in Svezia vestendo la casacca della Nörrköping Dolphins con cui arriva alla finale ricevendo anche una menzione d’onore da Eurobasket.com. La stagione scorsa Hairston si trasferisce nuovamente per arrivare in Israele nel team Maccabi Ra’anana militante nella seconda lega israeliana. Josh ha disputato 28 partite con le medie di 15 punti e 8.8 rimbalzi. Arriva alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket a stagione iniziata (2017/18) esordendo con la maglia nerazzurra nella partita casalinga di domenica 5 novembre 2017 contro l’Eurotrend Biella. Alex, , è arrivato a Latina nella serata dì mercoledì 21 febbraio e, dopo essersi sottoposto alle visite mediche, nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, è a disposizione di coach Franco Gramenzi e dello staff tecnico per iniziare gli allenamenti con il resto della squadra.

ALEX RANUZZI. Ala piccola classe 1986 per cm 195 di altezza e kg 89 di peso, Alex cresce cestisticamente nella Virtus Bologna e, terminata la trafila delle giovanili, all’età di 20 anni inizia a calcare alcuni dei campi più importanti d’Italia, indossando la maglia del PentaGruppo Ozzano, dove disputa da comprimario quattro campionati consecutivi, due in serie B e due in serie A Dilettanti: 3,15 punti in circa 8’ in media di utilizzo il primo anno (2006/2007); 4,32 punti in circa 14’ in media di utilizzo il secondo (2007/2008); 8,12 punti in circa 23’ di utilizzo il terzo; 13,04 punti in circa 28’ di utilizzo il quarto. La stagione successiva (2010/2011) gioca con la Fulgor Libertas Forlì in Legadue (4,77 punti, in circa 17’ di utilizzo in media), per poi scendere in Divisione Nazionale B nel 2011/2012 e vestire i colori della So.Ge.Ma. Bologna, chiudendo la stagione con 16,67 punti in circa 32’ in media di utilizzo. Nella stagione 2012/2013 Ranuzzi disputa il campionato con l’SBS Castelletto in Divisione Nazionale A, terminata con 12,94 punti in circa 32’ di utilizzo. Nel 2013/2014 firma per gli Stings di Mantova (9,7 punti in circa 27’ in media), prima di essere protagonista della risalita della storica Mens Sana Siena, con cui disputa due stagioni consecutive, chiuse con ottime medie: 12,54 punti in 31’ nel 2014/2015 (serie B – girone A); 9,47 punti in circa 28’ nel 2015/2016 (serie A2 girone Ovest). La scorsa stagione, infine, ha giocato in serie A2 girone Est con l’Andrea Costa Imola, terminando il campionato con 10,93 punti in circa 30’ di utilizzo in media. Nella corrente stagione Alex ha iniziato vestendo la maglia della Givova Scafati, prima di arrivare alla corte di coach Gramenzi.

Riccardo Tavernelli, playmaker di 188 cm, nasce a Monza il 16 marzo 1991. Cresce, cestisticamente, nelle giovanili di Lissone per trasferirsi successivamente a Desio nella formazione del Rimadesio, con cui ha partecipato alle finali nazionali Under 17 ed Under 19. Nella stagione 2009/2010 ha vestito la maglia della LTC Sangiorgese BK di San Giorgio, militante in serie C dilettanti, con cui ha conquistato la promozione alla categoria superiore. Nella stagione successiva, sempre con i colori della Sangiorgese neopromossa, ha partecipato al campionato di serie B dilettanti. Dal 2011 al 2013 Riccardo ha indossato proprio la casacca della Latina Basket disputando il campionato di DNA. La stagione 2013/2014 lo ha visto protagonista con Legnano con cui ha conquistato la promozione in A2 Silver proprio ai danni della società pontina. Nella stagione 2014/15 Tavernelli è stato ancora una volta avversario dei nerazzurri prendendo parte al campionato di A2 Silver con la maglia della Paffoni Omegna, per poi tornare l’anno seguente a vestire la casacca della Latina Basket nel Girone Ovest della Serie A2 unica. Nel corso della stagione scorsa, Riccardo si è trasferito in quel di Trapani e con la formazione della Lighthouse è stato nuovamente antagonista del team latinense.

FORZA BRUTA.Benjamin Eugene Raymond III, per tutti meglio conosciuto come “BJ” è nato a Boston, nel Massachusetts, l’8 maggio del 1987. Raymond è un’ala-grande di 198 cm di altezza e 110 kg di peso. E’ cresciuto cestisticamente nella Xavier University di Cincinnati, città nella quale vive. Durante l’estate del 2009, al termine del periodo del college, partecipa ai Pre-Draft con 5 franchigie NBA. Nel 2014 c’è l’esordio in Italia con la Pallacanestro Biella nel campionato dell’allora Serie A2 Gold. BJ disputa 26 gare di regular season firmando 573 punti e risultando il miglior marcatore del torneo con 22 punti di media in 36.3 minuti d’impiego. Nel corso della stagione all’Angelico mette a segno anche il suo record stagionale di punti realizzati, rifilandone 42 (come il suo numero di maglia) alla formazione del Napoli. Raymond non passa inosservato sotto canestro, mettendo a referto 208 rimbalzi (8 di media) e terminando il campionato con 24.1 di media come valutazione di Lega. In quella stessa stagione, BJ prende parte ai playoff con Biella segnando 103 punti (17.2 di media) con 34 minuti di media nei 6 incontri disputati. Nelle ultime due stagioni, l’ala statunitense ha vestito la casacca della FMC Ferentino con la quale nel primo anno ha registrato 28 presenze e 428 punti realizzati incrementate nella stagione successiva durante la quale ha messo a referto 494 punti, 181 rimbalzi e 79 assist tirando con il 59%da due punti e il 44% dalla lunga distanza. Nella stagione 2017/18 si trasferisce alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket militante nel Girone Ovest della Serie A2.

L’AVVERSARIO DI SEMPRE. Nato il 19 marzo del 1989 a Massa, Andrea Saccaggi, guardia classe 1989 per 190 cm di altezza e 90 kg di peso, è cresciuto nel settore giovanile della Don Bosco Livorno e ha fatto il suo esordio nella massima serie nazionale con la Pallacanestro Treviso. Successivamente ha vestito la maglia del Basket Livorno per poi entrare a far parte della rosa della Fulgor Omegna nel 2010. Nel 2014 si trasferisce in terra siciliana, dove con i colori della Fortitudo Agrigento arriverà a disputare la finale play-off per la promozione in Serie A. Verrà confermato nel roster guidato da coach Franco Ciani anche nel 2015. Nella stagione 2016/17 ha firmato con la TVB Treviso che ha disputato un campionato di vertice nel Girone Est della Serie A2. Nel corso della sua carriera, Saccaggi ha militato anche in tutte le nazionali giovanili, disputando i rispettivi campionati continentali di categoria. Nel 2009 ha partecipato con la maglia della nazionale agli Europei Under 20 andati in scena a Rodi in Grecia qualificandosi al quarto posto. Nella stagione 2017/18 è approdato alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket guidata da coach Franco Gramenzi.