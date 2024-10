La Viola Basket contro Catania alla ricerca del pokerissimo

di Domenico Suraci – Quella di domani, alle ore 18:00 al PalaCalafiore contro Catania sarà una partita che potrebbe entrare nella storia neroarancio. In che modo? Dipende tutto dalla trasferta di Roma, che se non ci sarà, significherà che il match contro l’Alfa Basket Catania, sarà l’ultimo del campionato 2018/2019. Troppo contorto? Difficile crederci? Auspicandoci che ciò non accada, è purtroppo l’amara realtà per via delle vicende extrasportive.

Per i siculi sarà la seconda trasferta consecutiva. Nella Serie B Old Wild West, la squadra allenata da coach Andrea Bianca sarà di scena domani a Reggio Calabria. Una partita sicuramente insidiosa attende il team catanese, ma gli alfisti hanno bisogno di punti per smuovere la classifica e rilanciarsi. Dopo gli applausi e i complimenti di Matera, l’Alfa vuole stavolta centrare un risultato positivo.

La formazione catanese è in crescita. Ancora out gli infortunati Simone Gatti, Salvatore Longo e Luca Savoca. Rispetto alla gara giocata contro l’Olimpia Matera, rientrerà Matteo Gottini che ha scontato un turno di squalifica.

“Saremo ospiti di una delle squadre candidate alla vittoria finale del campionato – afferma il coach alfista Andrea Bianca – la Viola ha espresso finora la pallacanestro di miglior qualità in questo girone. Hanno grandi individualità ed un ottimo gioco. Non conosco i problemi societari che affliggono la Viola in questo periodo. Apprezzo molto il lavoro che stanno svolgendo staff e giocatori, che con grande applicazione e professionalità vanno avanti nonostante le notizie che arrivano sulle difficoltà economiche del club”.

Andrea Bianca non ha dubbi: “Andremo al PalaCalafiore con il coltello tra i denti perché il nostro obiettivo è vincere o comunque creare più fastidi possibili ai nostri avversari. Abbiamo sete di punti. Per noi anche questa gara è come una finale. Cercheremo di alzare l’intensità ancor di più dell’ultima partita disputata. A Matera ci siamo ben comportati, adesso è necessario raccogliere punti”.

La partita tra Viola Reggio Calabria e Alfa Basket Catania sarà arbitrata da Matteo Colombo di Cantù (Co) e da Davide Quadrelli di Cassano Magnago (Va).