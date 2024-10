La Viola Basket perde anche contro Ferentino

di Domenico Suraci – La Viola inizia la partita con un quintetto completamente rinnovato e disputa un buon primo quarto di gioco. Black out nel secondo quarto, Ferentino prende in mano la partita e gestisce ottimamente il terzo. Sono numerosi i tentativi di rimonta dei neroarancio, altrettanti i cambi in corsa dei giocatori di coach Paternoster. E’ evidente la superiorità’ di Ferentino. Nel terzo quarto il vantaggio e’ sempre maggiore, si chiude col 48 a 64 per gli ospiti.

Buon inizio di ultimo quarto, i padroni di casa ritrovano la grinta iniziale. Un paio di palle perse di Ferentino, riaccendono la speranza della Viola ad un paio di minuti dalla fine. Nulla da fare pero’ per i reggini, il match si chiude col punteggio di 76 a 89.

A fine gara, secondo Paternoster bisogna avere “pazienza anche se non è semplice. Bisogna uscire da questa situazione cercando di dare qualcosa in più e provando a dare più sicurezza a qualche giocatore. I fischi non aiutano, nè le pseudocontestazioni. Con la società nelle prossime settimane rimedieremo a questi errori”.

Per la Viola è la quarta sconfitta consecutiva che segna l’ultimo posto in classifica con soli 4 punti, in compagnia di Scafati e Monferrato. Prossimo turno , domenica prossima, in trasferta contro la seconda in classifica Tortona.

Tabellino

Viola Reggio Calabria – Fmc Ferentino 76-89

(26-20; 10-23; 12-21; 28-25)

Viola Reggio Calabria: Radic 24, Taflaj, Scialabba n.e., Lupusor 3, Legion 18, Caroti 8, Fabi 11, Guariglia n.e, Guaccio 3, Marulli 4, Micevic 5, Fallucca. Coach: A. Paternoster

Fmc Ferentino: Musso 17, Gigli 14, Datuowel n.e., Sabbatino 1, Imbrò 17, Gilbert 21, Carnovali 6, Bertocchi n.e., Benvenuti 6, Raimond 7. Coach: L. Ansaloni.

Arbitri: Galasso, Bonfante, Treffiletti.