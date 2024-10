La Viola Basket sconfitta sulla sirena dall’Olimpia Matera

di Domenico Suraci – Si confrontano al “PalaSassi” due squadre reduci da rispettivi ottimi precampionato. Matera vuole disputare un campionato da protagonista dopo aver raggiunto lo scorso anno i playoff di B, la storia arcinota della Viola Reggio Calabria che ha raggiunto i playoff di A2 senza poterli disputare la conosciamo tutti. Molta curiosità per quello che sarà il campionato di una società nuova, un roster nuovo, un amministratone unico ambizioso che conosce il basket e che vuole ricreare tutte le condizioni per fare bene e far divertire il pubblico.

PRIMO QUARTO. Buon inizio della Viola Reggio Calabria che con Fall e Fallucca si porta avanti. Diversi tentativi di tiri da tre da parte di Matera, realizzano invece Dauotwei. Successivamente Cena prende due tiri liberi che realizza. (6-6). Tripla di Mastroianni su assist di Alessandri, risponde Cena (8-9). Fall prende due tiri liberi che realizza, (8-11). Carnovali entra e segna, subisce fallo e realizza. Altra azione, altro fallo, il giocatore neroarancio, realizza entrambi i liberi. Dopo diversi errori da parte di entrambe le compagini, il primo quarto di gioco si chiude con il risultato di 8 a 16.

SECONDO QUARTO. Paesano realizza su assist di Vitale. Alessandri segna da due, dopo aver subito un fallo. Matera segna da tre con Cena (11-22). Cena segna di nuovo, questa volta da due su assist di Merletto. Nobili segna da due. Mecacci chiama time out. Cena segna da tre su assist di Buono (16-24). Risponde Fall dall’area su assist di Carnovali. Agbogan prende un rimbalzo difensivo, Fall subisce fallo. Timeo out di Matera. Fall sbaglia entrambi i tiri liberi a disposizione. Alessandri segna, dopo diversi errori di entrambe le squadre. Cena si rivela una pedina importante per Matera. Diverse rotazioni di Mecacci, escono Fall e Agbogan. (18-28). Cena segna e così Mecacci chiama time out a 35″ dalla fine. Paesano allo scadere segna da 2. Si va all’intervallo lungo sul 20 a 30.

TERZO QUARTO. Cena continua a far male alla Viola, mette una tripla, gli risponde Fall su assist di Alessandri. (23-32). E’ lo stesso giocatore neroarancio che segna, risponde Merletto sempre da due. Cena continua a far male, su assist di Merletto (27-34). Del Testa segna dall’area, avvicinando i suoi ai neroarancio. Mecacci chiama Time out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Troppi errori per la Viola, segna Battaglia da 2, risponde Carnovali (31 – 36). Merletto segna da tre, Alessandri dall’area su assist di Carnovali. Nobile segna il primo tiro libero dopo aver subito fallo, segna anche il secondo tenendo a -6 Matera. Nobile fa un canestro importante su assist di Agbogan che prende il rimbalzo nell’azione successiva che subisce fallo ma sbaglia i due tiri liberi a disposizione. (34-42). Del Testa su assist di Sereni. Molto nervosismo e diversi errori per le due squadre, Del Testa avvicina i suoi ai neroarancio. Agbogan sbaglia entrambi i tiri libero dopo un fallo subito, si chiude il terzo quarto sul 38 a 42, partita riaperta da Matera.

ULTIMO QUARTO. Si riparte con un canestro di Nobile. Del Testa risponde con una tripla (41-44). Vitale segna, risponde Cena su assist di Buono. Numerosi tentativi da tre da parte dei neroarancio, nessuno a segno. Parità con un’altra tripla di Cena (46-46). Mastroianni realizza, +2 Viola. Timeout chiamato da Matera. Buono segna il 48-48 per Matera, che allunga con una tripla di Cena per il 51-48. Fall segna dall’area il 51 a 50. Buono segna per Matera, finale concitato. Nobile avvicina i suoi ma Merletto punisce la Viola (56-52). Tiro da tre di Alessandri, finalmente a segno. Nobile fa lo stesso riportando la Viola in vantaggio (56-58). Buono segna il 58 a 58 a 37 secondi dal termine. Merletto realizza due punti e così Matera vince sulla sirena col risultato finale di 60 a 58.

La Viola Basket perde un match iniziato benissimo ma con pessime percentuali da tre, Matera recupera, e supera i neroarancio negli ultimi due quarti di gioco.

LE PAGELLE DELL’INCONTRO

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI POST MATCH

OLIMPIA MATERA 60

VIOLA REGGIO CALABRIA 58

Primo periodo: 8-16

Secondo periodo: 20-30 (12-14)

Terzo periodo: 38-42 (18-12)

Quarto periodo: 60-58 (22-16)

FINALE

MATERA: Sereni 2, Mancini, Buono 6, Battaglia 2, Del Testa 9, Datuowei 2, Merletto 10, Cena 29, De Leone, Montemurro, Centoducati, Lopane, Cesano.COACH: Antonio Origlio.

VIOLA REGGIO CALABRIA: Alessandri 11, Fall 12, Fallucca 2, Agbogan, Carnovali 7, Mastroianni 7, Nobile 11, Paesano 6, Vitale 2, Scialabba. COACH: Matteo Mecacci.