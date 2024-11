La Viola batte Chieti e vola in vetta alla classifica

Inizia subito bene la squadra di coach Gianni Benedetto spinta dal calore dei quattomila e quattrocentosettantasette tifosi (record spettatori per il campionato di A2 Silver) accorsi al PalaCalafiore. I neroarancio annichiliscono gli ospiti arrivando anche a +16. Il primo quarto termina 31 a 13 per i reggini. La seconda frazione di gioco registra una timida reazione di Chieti ma Rezzano e compagni conquistano il quarto con 44-31. Cala il ritmo tornati sul parquet dopo l’intervallo lungo e gli uomini di Galli ne approfittano accorciando le distanze, il parziale finisce 59-53. L’ultima frazione di gioco conferma la personalità della squadra neroarancio che conquistano con 87-77 altri due punti e chiudono il 2014 in vetta alla classifica (insieme a Treviso, Treviglio e Ravenna).

Viola RC – Chieti: 87-77 ( 31-13; 44-31; 59-53)

Viola Basket Reggio Calabria: Deloach 19, Casini 8, Azzaro 6, Rezzano 8, Lupusor, Rossi 6, De Meo, Rush 19, Florio, Ammannato 21. All. Benedetto.

Chieti: Cardillo 1, Palermo 2, Di Emidio 6, Paesano 7, Ancellotti 16, Sergio 9, Monaldi 8, Di Giacomo, Saffold 10, Sollazzo 18. All. Galli.

Arbitri: Sergio Noce, Alessio Fabiani, Vito Modesto Stoppa.

Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria