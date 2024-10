La Viola impegnata contro la grintosa Pozzuoli al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – La Viola Reggio Calabria affronterà la Bava Virtus Pozzuoli, la partita prevista il 24

derby contro Napoli partita in cui hanno centrato la prima vittoria stagionale. Una sfida in cui i ragazzi guidati dal tecnico Mauro Serpico hanno condotto sempre avanti il match fin dalle prime battute. I flegrei hanno chiuso con quattro uomini in doppia cifra dove hanno giganteggiato le prove del capitano Errico con 20 rimbalzi arpionati e il cuore di Carrichiello che oltre ad essere stato il miglior realizzatore per i puteolani mostra tanto cuore. Dunque un roster competitivo e più affamato che mai.

Mecacci in rappresentanza della squadra ha dichiarato: “Bisogna tutelare il blasone, la città, bisogna trovare un compromesso. C’è bisogno della buona volontà di tutti, altrimenti qui si rischia di essere depennati dal basket italiano. Noi domani e domenica giocheremo. La mia squadra comunque va avanti, noi ci stiamo mettendo il massimo, voglio trasmettere il mio impegno a tutti, società,istituzioni ed eventuali imprenditori che possano supportare tale situazione. Ritengo che abbiamo mantenuto la calma per onorare la città ed il suo impegno, non per qualsiasi tipo di proprietà.”

Dello stesso avviso è Matteo Fallucca, capitano della Viola Reggio Calabria, che vuole fare bene per la città, e con la squadra dichiara: “Siamo uniti e speriamo si possa risolvere.”

Al via la prevendita da parte della società per il match.

Vi aspettiamo al “Pianeta Viola” dalle 16.00 alle 20.00

Prezzi:

PARTERRE CENTRALE : 18,00 €

PARTERRE LATERALE : 15,00 €

TRIBUNA : 10,00 €

OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 1,00 €