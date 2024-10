La Viola perde al PalaCalafiore contro Casale Monferrato

di Domenico Suraci – La Viola Reggio Calabria al PalaCalafiore perde contro un’agguerrita Junior Casale Monferrato, disputando una buona partita per due quarti di gioco, ma cedendo nel terzo quarto quando i piemontesi, spingendo sull’acceleratore distanziano di 12 punti i reggini. Nell’ultimo quarto di gara i neroarancio cercano ma falliscono la rimonta fermandosi a 7 lunghezze dagli ospiti.

Le parole del coach a fine gara, considerando i prossimi fondamentali match che si possono considerare dei veri e propri scontri diretti lasciano sperare che non sia tutto finito e che la salvezza sia possibile, c’è ancora però, da sudare e lottare in quest’ultima parte di stagione.

“Analizzare la sconfitta non è semplice – dice coach Antonio Paternoster -. Quando si perdono tante gare, si rischia di essere banali, ma non bisogna esserlo. Vado controcorrente: abbiamo perso ma abbiamo lottato, abbiamo provato a conquistare i due punti. Ma avevamo di fronte una squadra che veniva da un ottimo momento. Nonostante la sconfitta, io vedo un barlume di speranza e sono convinto che ci sia qualche possibilità di riprenderci. Dobbiamo restare uniti, noi lo siamo. L’ambiente, vista la classifica, è preoccupato. Ma i tifosi devono capire che il momento è difficile e che i ragazzi non si tirano indietro e lavorano sodo”.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Novipiù Casale Monferrato 60-67

(15-16; 17-23; 9-14; 19-14)

Viola Reggio Calabria: Radic 16, Taflaj n.e, Pandolfi n.e,Caroti 10, Fabi 15, Baldassarre, 10, Guariglia 2, Guaccio n.e, Voskuil 2, Marulli 2, Babilodze n.e, Laganà 3. Coach: A. Paternoster

Novipiù Casale Monferrato: Tolbert 16, Nikolic 2, Denegri, Tomassini 2, Natali 8, Blizzard 12, Di Bella 2, Martinoni 14, Severini 4, Valentini 7, Bellan n.e. Coach: M. Ramondino

Arbitri: Ciaglia, Caruso, Lestingi