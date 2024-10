La Viola ritrova la vittoria al PalaCalafiore contro Treviglio

di Domenico Suraci – La Viola ritrova il successo al PalaCalafiore superando la Blu Basket Treviglio. La partita non inizia bene per i padroni di casa che a causa di un pessimo approccio al match accumulano un passivo di 18 punti. Match finito? Tutt’altro! Sono sei gli uomini in doppia cifra per la squadra di Marco Calvani, con un Fabi in grande spolvero che trascinano il team reggino alla vittoria.

Viola-Treviglio non è stata una gara qualsiasi, non lo era soprattutto per un nostro caro amico ed indimenticato giornalista, Mimmo Durante, cittadino di Treviglio ma reggino doc, che ci ha prematuramente lasciati ad Ottobre 2016. Al termine della gara, l’MVP, Agustin Fabi, si è aggiudicato il premio dedicato alla memoria di Mimmo, che sarebbe stato sicuramente felice della vittoria dei neroarancio contro la squadra lombarda.

Decisivi gli ultimi due parziali con la MetExtra che gestisce il vantaggio maturato, ritrovando due punti dopo due giornate. Arriva così la quinta vittoria stagionale per la Viola che sale a quota dieci punti in classifica, prossimo turno sabato 23 dicembre in trasferta a Trapani.

Tabellino

Metextra Reggio Calabria – Remer Treviglio 111-101 (22-33, 29-23, 28-17, 32-28)

Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 21 (3/6, 5/7), Patrick Baldassarre 20 (5/5, 1/2), Andrew joseph Pacher 19 (9/13, 0/2), Chris Roberts 19 (3/4, 3/7), Riccardo Rossato 12 (3/5, 1/2), Lorenzo Benvenuti 11 (5/7, 0/0), Marco Passera 7 (2/2, 1/2), Lorenzo Caroti 2 (0/2, 0/2), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/1), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Patrick Baldassarre, Andrew joseph Pacher 8) – Assist: 35 (Chris Roberts 7)

Remer Treviglio: Tommaso Carnovali 25 (3/3, 5/6), Emanuele Rossi 18 (9/10, 0/0), Tommaso Marino 15 (2/2, 2/7), Bryce Douvier 15 (4/6, 1/4), Alan Voskuil 11 (0/1, 3/7), Andrea Mezzanotte 9 (2/5, 1/3), Luca Cesana 8 (1/1, 2/4), Mattia Palumbo 0 (0/0, 0/0), Nicholas Dessì 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 19 3 + 16 (Emanuele Rossi 6) – Assist: 24 (Tommaso Marino 7)