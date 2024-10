La Viola sconfitta dalla Virtus Salerno, fatale l’ultimo quarto

di Domenico Suraci – Viola Basket e Virtus Arechi Salerno disputano il big match della 12^ giornata dell’appassionate campionato di Serie B, due forti compagini con la voglia di far bene e rimanere nella parte alta della classifica. I neroarancio hanno il fattore campo da parte loro, sarà ancora una volta determinante? Presente tra il pubblico Tonino Zorzi, l’allenatore degli allenatori, colui che ha voluto mettere su carta le tante pagine di storia scritte in giro per l’Italia, prevista per domani infatti la presentazione del suo libro presso il Consiglio Regionale della Calabria. CityNow Sport sarà presente per raccontarvi l’evento.

PRIMO QUARTO. Il primo canestro è di Yande Fall. Risponde Paci da sotto (2-2). Paci porta il punteggio sul 2-4 per gli ospiti. Nobile piazza una tripla. L’ottimo Fall penetra e realizza il 7 a 4. Da tre, Maggio per Salerno. Paci segna da due. Paesano pareggia i conti (9-9). Fall riceva palla e realizza. (11-9). Tripla di Sanna per Salerno. Fall subisce fallo e realizza uno solo dei due tiri liberi disponibili. Paci segna il 12 -14. Alessandri realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Melchiorri realizza, per la Viola Segna Paesano (16- 17). Alessandri piazza una tripla. (19-17). Paesano subisce fallo, realizza entrambi i tiri liberi. (21-16). Antonaci commette fallo, Agbogan mette entrambi i tiri liberi. Si chiude il primo quarto sul 23 a 16 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO. Si apre il periodo con una tripla di Diomede. (23-19). Diomede punisce nuovamente i neroarancio. (23-22). Fallucca in penetrazione. Sanna avvicina Salerno mettendo il 25 a 24. Fallucca dalla lunga distanza porta i suoi sul 28 a 24. Tortù mette una tripla. Match avvincente, Alessandri penetra segna e si prende un tiro libero che realizza, (31-27). Tortù da sotto. Mecacci chiama Time Out. Czumbel con un coast to coast porta in vantaggio i suoi (31-33) a meno di 4 minuti dall’intervallo. Vittorio Nobile pareggia i conti. Tortù realizza da sotto. Paesano realizza il pareggio, risponde Antonaci (35-38). Alessandri penetra e segna (37 – 38). Una tripla pazzesca di Carnovali porta il punteggio su 40 a 38, si chiude così il secondo quarto.

TERZO QUARTO. Fallucca apre la frazione di gioco con una tripla. (43-38). Paci fa canestro in allontanamento. Diomede riporta sotto i suoi con una tripla, risponde Carnovali (45-43). Sanna subisce fallo e mette due dei tre tiri liberi disponibili. Fallucca segna da sotto. Carnovali in allontanamento mette il +5 per i neroarancio. Paci da sotto, risponde Fallucca con un tiro da Tre. Diomede penetra e segna (53-49). Fallucca porta la Viola sul 55 a 49. Diomede mette due punti. Carnovali è ON FIRE, piazza il +7. Grande difesa dei neroarancio. Paci subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Vitale con un sotto mano porta +7 i suoi. Sanna risponde da sotto e si prende un tiro libero che non realizza, ma su rimbalzo porta -3 Salerno. Mastroianni quasi allo scadere piazza la tripla del 63 a 57, risultato del terzo periodo. Partita ancora aperta, il PalaCalafiore si infiamma a supporto dei propri beniamini.

ULTIMO QUARTO. Sanna realizza i primi due punti della frazione. Fall su assist di Carnovali risponde. Tortù mette il 65 a 61. Successivamente penetra e si prende un tiro libero. Time Out per Salerno. Tortù realizza il 65 a 64 dalla lunetta. Diomede subisce fallo, realizza entrambi i tiri liberi. Diomede da sotto, adesso il vantaggio di Salerno è di tre punti. Time Out di Mecacci. Tortù penetra e mette il +5. Mastroianni in penetrazione su assist di Carnovali. (67-70). Tripla di Nobile che vale la parità. Tortù subisce fallo, e mette uno dei due tiri liberi disponibili. Tutto da rifare, Diomede piazza la tripla del +4 per Salerno. Paci realizza il +6. Tortù porta sul +9 i suoi. Nobile riaccende le speranze neroarancio con una tripla. Maggio subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Lo stesso subisce e mette i tiri liberi del +10. Nobile mette una tripla e subisce fallo. Tortù subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. Agbogan da sotto, Diomede mette entrambi i tiri liberi. (78-86). Agbogan da sotto firma l’80 a 86. Si chiude su questo punteggio la partita.

Ottima prova dei neroarancio, alla lunga esce la forza di Salerno che si impone con 6 punti di scarto. Nei momenti decisivi imprecisione al tiro da parte della Viola Reggio Calabria e maggiore grinta di Salerno.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI POST SALERNO

LE PAGELLE GRIFFATE CITYNOW A CURA DI MATTEO OCCHIUTO

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Virtus Arechi Salerno: 80-86 ( 23-16, 40-38, 63-57)

Viola Reggio Calabria: Gullì n.e, Alessandri 10, Fall 9, Fallucca 15, Agbogan 6, Carnovali 11,Mastroianni 5, Paesano 8, Nobile 14, Vitale 2. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Virtus Arechi Salerno: Tortù 19. Melchiorri 2. Czumbel 2, Antonaci 5, Paci 18, Cucco,Maggio 7, Diomede 25, Sanna 8. Coach: Menduto. Assistente: Menduto.