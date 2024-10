La Viola supera con una prova di forza l’esame Luiss Roma

Due squadre di alta classifica con tanta voglia di far bene durante questo campionato di serie B 2018/2019 per nulla facile e ricco di insidie. Numerosi i tifosi neroarancio accorsi a Roma per supportare i propri beniamini che anche se lontani dalle mura amiche sono come a casa. Assente Vittorio Nobile.

PRIMO QUARTO

I primi punti sono tutti neroarancio, prima Fall e poi Alessandri. Marcon risponde (2-4). Fallucca piazza una tripla, la prima del match. Alessandri penetra e segna il 4-9. Tiro in reverse di Marcon che tiene a galla la Luiss. Un’altra tripla di Fallucca allo scadere. La squadra di casa chiama time out. Fall con passaggio di Alessandri da sotto. Lo stesso Alessandri segna anche dopo. Marcon mette il 6 a 16. Fallucca continua a realizzare da tre. Ottima penetrazione di Alessandri che vale il +15. Infante realizza da sotto. Martino subisce fallo, mette uno solo dei due tiri liberi disponibili. Fall da sotto con ottimo assist di Carnovali (9-23). Marcon segna in penetrazione. Martino subisce un altro fallo e realizza uno dei due tiri liberi disponibili. Fall da sotto allo scadere mette il +13, Si chiude così la prima frazione sul 12 a 25.

SECONDO QUARTO

Fall subisce un fallo sulla finta di tiro. Non realizza nessuno dei due tiri liberi. Agbogan nell’azione successiva piazza la tripla dle +16. Risponde Veccia da tre. Carnovali penetra e segna. (15-30). Buon movimento di Infante che realizza. Martino segna e subisce fallo. Realizza anche il tiro libero che vale il -10 dei romani. Paesano si muove bene sotto canestro e segna. Martino da sotto. Veccia penetra e segna. Alessandri trova lo spazio giusto penetra e segna. Navarini realizza, Agbogan spacca la difesa in due e riporta i neroarancio sul +10 (26-36). Infante con un gancio cielo mette due punti. Agbogan mette una tripla. Risponde Bonaccorso. (31-39). Mecacci chiama Time Out. Fall dopo aver preso rimbalzo subisce fallo, non realizza nessun tiro libero disponibile. Timeo Out chiamato dalla Luiss Roma. Alessandri segna due tiri liberi dopo aver subito fallo. Navarini prova il tiro da tre ma subisce fallo. Mette due dei tre tiri liberi disponibili. Vitale subisce fallo che realizza entrambi i tiri liberi. Allo scadere Marcon mette il -8. Si va all’intervallo sul 35 a 43 per la Viola Reggio Calabria.

TERZO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini, la sblocca Infante. Fallucca penetra segna e subisce fallo. Non realizza il tiro libero disponibile. Nell’azione successiva Martino mette due punti e subisce fallo. Va dentro anche il tiro libero. Buona giocata di Agbogan che arresta e tira e segna. Paesano da sotto segna e subisce fallo e realizza il tiro libero disponibile. Marcon da sotto mette un buon canestro. (42-50). Bravo Paesano che sottomano fa canestro. Fall subisce fallo e va in lunetta. Mette con un solo tiro libero dei due disponibili il +11 neroarancio. Gellera subisce fallo che realizza entrambi i tiri liberi. (44-53). Di Fonzo subisce fallo e segna uno dei due tiri liberi. Molti errori da parte di entrambe le squadre, il punteggio non cambia. Vitale ruba palla e segna. Si va all’ultimo periodo con il punteggio di 45 a 55.

ULTIMO QUARTO

Si apre il periodo con un tiro da tre di Bonaccorso. Alessandri recupera un rimbalzo e segna due punti. Risponde Infante aiutandosi col tabellone. Marcon subisce fallo e segna entrambi i tiri liberi. Carnovali segna (52-59). Paesano si muove benissimo sotto canestro e realizza. Paesano subisce fallo. Time out per la Luiss Roma. Paesano mette un solo trio libero disponibile. Marcon in tiro reverse segna. Paesano risponde con un tiro piazzato. Infante si aiuta col tabellone e segna, prende un tiro libero aggiuntivo che sbaglia. Fallucca penetra segna e subisce fallo, in un momento importante. Realizza iltiro libero aggiuntivo. (56 – 67). Faragalli subisce fallo e segna entrambi i tiri liberi. Agbogan si eleva ed in step back mette due punti. Time out per la Luiss. Gellera subisce fallo, un punto dalla lunetta. Gellera segna da sotto il -8 ed ha un tiro libero aggiuntivo che realizza. Time out per la Viola. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Faragalli subisce fallo, mette dalla lunetta entrambi i tiri liberi. Roma è in partita. Vitale subisce fallo e segna entrambi i tiri liberi, sono quelli della vittoria. Il risultato finale è 64 a 71. La festa è neroarancio.

15 Giornata Serie B Old Wild West Girone D

Luiss Roma – Viola Reggio Calabria 64-71

Parziali: 12-25, 35-43, 45-55, 64-71

Luiss Roma: Infante 12, Bonaccorso 7, Veccia 5, Faragalli 7, Marcon 16, Garofolo ne, Navarini 2, Di Francesco ne, Gellera 6, Rota ne, Martino 8, Di Fonzo 1

Coach: Andrea Paccariè

Viola Reggio Calabria: Fallucca 14, Vitale 6, Carnovali 4, Paesano 14, Agbogan 12, Nobile ne, Alessandri 12, Grgurovic ne, Ciccarello ne, Fall 9

Coach: Matteo Mecacci

Assistenti: Giuseppe Trimboli e Pasquale Motta

Le dichiarazioni di Coach Mecacci in sala stampa