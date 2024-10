Viola, Mecacci dopo la vittoria contro Roma: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi”

In sala stampa Matteo Mecacci dopo la vittoria contro la LUISS Roma ha dichiarato:

“Io non ho più le parole per definire questo gruppo di ragazzi, oggi è stato fatto qualche cosa di eccezionale. Sono orgoglioso di loro. Solo noi sappiamo come siamo arrivati a questa partita, condizioni devastanti. Siamo arrivati in sette con Nobile fuori per infortunio. Ottima prova difensiva ed in attacco. Negli ultimi cinque minuti, qualche errore di troppo dai liberi ma grande maturità. Oggi è la terza vittoria consecutiva, abbiamo giocato col piglio giusto ed organizzati. L’orgoglio e il cuore è emerso come da agosto, nonostante la situazione. E’ qualcosa di unico, i ragazzi vanno tutelati, domani ci sarà la liquidazione e speriamo arrivino buone notizie. Adesso i loro sforzi vanno ripagati”.