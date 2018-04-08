Al PalaCalafiore la Viola supera Trapani 79-71 e si avvicina ai playoff: la cronaca quarto per quarto, con il tabellino e i punti di ogni giocatore

Molta attesa per due squadre che rappresentano meritevolmente il basket al sud.

PRIMO QUARTO. Inizia con una tripla di Jefferson il match, l’azione successiva e’ di Renzi. Qualche errore di troppo della Viola. Ganeto realizza tre punti e Trapani vola sull’8 a 0. Baldassarre prende un rimbalzo e sull’azione successiva sbagli Fabi. Ganeto porta sul 10 a 0 i suoi. Pacher realizza i primi tre punti. È sempre lui che fa altri due puntimi accorciando le distanze. Caroti realizza da 3 e Fabi da sotto segna riportando la parita’. Due tiri liberi per Renzi che segna il primo, ed anche il scondo. Aj Pacher da sotto schiaccia e si prende il tiro libero che realizza. Robertsa penetra e realizza. Viglianisi mette una tripla. Esce Fabi entra Rossato. Viglianisi mette entrambi i tiri libero. Il vantaggio e’ di Trapani. 16 a 19 per Trapani. Jefferson e poi Fabi. Il punteggio e’ di 20 a 21. L’ultimo canestro e’ un libero che porta la Viola a -2. Parziale 21 a 23.

SECONDO QUARTO. Perry realizza. Risponde Pacher.

Fallo tecnico alla panchina di Trapani. Ottimo gioco Viola. Benvenuti realizza. Roberts fa lo stesso. La Viola e’ in partita. Baldassare segna da tre e porta il punteggio sul 31 a 27. Molti errori da parte di entrambe le parti. Baldassare penetra e realizza. Anche Carnovali da tre e porta su +6 i neroarancio. Baldassare porta sul 38 a 32 i neroarancio. Testa mette tre punti pesanti che avvicinano i suoi, Pacher realizza da sotto. Renzi ne fa due e poi Ganeto. Si va all’intervallo lungo sul 40 a 39.

TERZO QUARTO. Baldassare mette tutti e due i tiri liberi conquistati. Ganeto segna. Baldassare mette una tripla. Viglianisi risponde con un tiro in sospensione dalla media distanza. 45 a 43 il punteggio. Bossi ristabilisce la parita’. Fabi mette un tiro da tre. Roberts porta sul 50 a 47 il punteggio. Realizza anche il tiro libero aggiuntivo. Terzo fallo di Caroti. Fondamentale tripla di Roberts che porta sul +7 i suoi. Roberts si innalza e schiaccia, sono 8 i punti di vantaggio. Massimo vantaggio della Viola, +10.Trapani riprende a segnare e si porta sul -6. Il terzo quarto finisce 58 a 52.

ULTIMO QUARTO. Carnovali realizza una tripla. Rossato porta sul +11 i suoi. Aj Pacher si stende per terra e chiede la sostituzione. Rossato segna. Renzi fa altrettanto. Perry ne fa una da tre. Carnovali risponde. +10 per i neroarancio. Perry riavvicina i suoi. Rossato subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Momenti convulsi e nervosi. Benvenuti segna da sotto. Ganeto realizza un solo tiro libero. Roberts mette una tripla. Viglianisi ne fa due. Il Palapentimele osanna i propri beniamini. Il pubblico e’ tuttto in piedi. 79 a 71 al PalaCalafiore.

VIOLA REGGIO CALABRIA 79

PALLACANESTRO TRAPANI 71

Primo periodo: 21-23

Secondo periodo: 40-39 (19-16)

Terzo periodo: 58-52 (18-13)

Quarto periodo: 79-81 (21-19)

FINALE

METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA: Pacher 14, Taflaj, Caroti 3, Fabi 8, Baldassarre 14, Rossato 7, Carnovali 11, Adbogan, Benvenuti 6, Roberts 16. COACH:Marco Calvani.

LIGHTHOUSE TRAPANI: Jefferson 14, Bossi, Renzi 15, Testa 3, Fontana, Ganeto 9, Mollura 2, Viglianisi 11, Perry 8, Simic 3. COACH: Daniele Parente.

Le pagelle del match a cura di Matteo Occhiuto

Risultati e classifica della ventottesima giornata