Gioia e lacrime per la Viola dopo Trapani: i voti ai nero-arancio, tra la prova di Roberts e l'infortunio di Pacher

di Matteo Occhiuto – Play-off virtualmente raggiunti. La Viola batte anche Trapani davanti al proprio encomiabile pubblico e continua a marciare verso la post-season. I neroarancio sfornano ancora una volta una grandissima prestazione collettiva, impreziosita dalle folate di Roberts.

Le pagelle della gara, griffate CityNow.it:

Pacher voto 7 – La settimana di pausa sembra aver restituito ad AJ la sua miglior dote principale, ovvero quella freschezza fisica in grado di renderlo devastante sotto canestro. Jefferson, a livello difensivo, lo soffre tantissimo e lui bagna la doppia cifra già nel corso del primo tempo. L’infortunio che lo mette ko, purtroppo, potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverso tempo.

Caroti voto 6.5 – Compare e scompare dalla partita come suo solito fare, dando comunque un apporto sufficiente alla causa nero-arancio. Difensivamente invalicabile nel secondo tempo di gioco

Fabi voto 6.5 – Ci mette tanta, tantissima esperienza, oltre alla consueta qualità che, ormai, non fa più notizia a queste latitudini. Sfiora un canestro pazzesco sulla sirena dell’intervallo lungo, ne trova altri importanti nel terzo e decisivo periodo che mette in discesa la partita per la Viola.

I voti di Baldassarre, Rossato e Benvenuti

Baldassarre voto 6.5 – Trova sin da subito una buona confidenza con il canestro il numero 11 reggino, come sempre capace di mettere sul parquet una grinta invidiabile. Le uniche, piccole, pecche continuano ad essere le esecuzioni dalla lunetta.

Rossato voto 6 – Disputa forse la partita meno incisiva della sua stagione, riuscendo a sbloccare il proprio tabellino solo arrivati al terzo periodo. Poco male, anche perchè s’accende nel momento decisivo della gara.

Benvenuti voto 6.5 – Continua il proprio percorso di crescita: il suo gioco è “oscuro” ma estremamente intelligente. Se Calvani dovrà fare a meno di Pacher, toccherà a lui farsi trovare pronto. Per se stesso e per la squadra.

Roberts, Carnovali e il voto a coach Calvani

Roberts voto 7 – Che dire? Se giocasse sempre come fatto nel terzo periodo, probabilmente, la Viola sarebbe ancora più in alto in classifica. La sua pecca, lui ne è cosciente, è la continuità: imprendibile quando accelera.

Carnovali voto 7 – E chi se lo aspettava? Dopo un inverno passato decisamente in letargo, l’ex Treviglio risboccia a Primavera, mettendo a segno tre triple fondamentali nell’economia della sfida. Solo il tempo potrà dire se troverà continuità, di certo oggi ha inciso in maniera non indifferente.

Calvani voto 6.5 – Un’altra prova collettiva per il suo gruppo che, stavolta, non manda in doppia cifra sette uomini ma certamente riscopre Tommaso Carnovali. Unica nota stonata è l’infortunio, apparentemente serio, occorso ad AJ Pacher. Comunque vada domani l’udienza della Procura, non vedere questa Viola ai playoff sarebbe un peccato mortale.

*foto di Maurizio Polimeni