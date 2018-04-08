Serie A2: risultati, classifica e prossimo turno. Viola, ecco i play-off
I risultati della 28ª giornata del girone Ovest di Serie A2, la classifica e il prossimo turno: la Viola batte Trapani e vede i play-off
08 Aprile 2018 - 20:17 | di Teo Occhiuto
Play-off acquisiti. La Viola Reggio Calabria supera anche Trapani e si porta a +4, quando mancano solamente due partite, sull’accoppiata formata proprio dai siciliani e da Agrigento, ultima squadra ad oggi che accederebbe alla post-season. Va ricordato, poi, che i ragazzi di Calvani devono ancora recuperare la partita di Treviglio.
Volgendo, poi, lo sguardo in avanti, i nero-arancio agganciano Tortona, sconfitta nel lunch match da Scafati, ma non Biella capace di battere 84-69 la capolista, non più solitaria, Casale. Legnano frena, perdendo a Siena, con i toscani che rilanciano le proprie ambizioni playoff. Alla Leonis Eurobasket il derby con Roma.
SERIE A2, GIRONE OVEST – 28^ TURNO
Cagliari-Rieti 84-82
Eurobasket Roma-Virtus Roma 63-54
Biella-Casale 84-69
Viola Reggio Calabria-Trapani 79-71
Scafati-Tortona 98-91
Agrigento-Napoli 93-86
Latina-Treviglio in corso
Siena-Legnano 90-85
CLASSIFICA: Casale 40, Scafati 40, Legnano 34, Biella 32*, Tortona 32, Viola Reggio Calabria 32*, Trapani 28, Agrigento 28, Rieti 26, Latina 26, Cagliari 26, Siena 26, Eurobasket Roma 24, Treviglio 20**, Virtus Roma 18*, Napoli 6*.
*una gara in meno
**due gare in meno
PROSSIMO TURNO – 15/04/2018
Agrigento-Viola Reggio Calabria
Treviglio-Scafati
Napoli-Biella
Rieti-Eurobasket Roma
Roma-Siena
Casale-Legnano
Trapani-Latina
Tortona-Cagliari
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie