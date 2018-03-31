Viola spettatrice per il rinvio chiesto da Treviglio: i risultati della 27ª giornata, la classifica e il prossimo turno. Rinviata Roma-Biella

Distanze invariate, o quasi. La Viola, costretta a fare da spettatrice di questa quartultima giornata del girone Ovest di Serie A2, causa il rinvio chiesto da Treviglio, può ritenersi soddisfatta nell’analizzare i risultati emersi. Delle compagini, infatti, che inseguono i nero-arancio in classifica, solo Trapani ha ottenuto i due punti, prevalendo all’overtime contro una combattiva Eurobasket Roma. Cade, invece, Rieti, sconfitto a domicilio dalla Mens Sana Siena. Legnano piega Agrigento, Scafati replica superando Napoli nel derby campano. Ma la vera sorpresa arriva dal PalaTiziano di Roma, teatro della sfida fra la Virtus e Biella. I problemi di infiltrazione della struttura capitolina, però, hanno reso impossibile la disputa del match, posticipato a data da destinarsi. SERIE A2, GIRONE OVEST – 27^ GIORNATA venerdì 30.03.2018 Casale-Cagliari 83-74 Tortona-Latina 78-71 sabato 31.03.2018 Legnano-Agrigento 85-81 Napoli-Scafati 70-77 Rieti-Siena 77-79 Virtus Roma-Biella rinviata Trapani-Eurobasket Roma 90-89 (83-83) giovedì 19.04.2018 Treviglio-Viola Reggio Calabria rinviata CLASSIFICA: Casale 40, Scafati 38, Legnano 34, Tortona 32, Biella 32*, Viola Reggio Calabria 30*, Trapani 28, Agrigento 26, Rieti 26, Latina 26, Cagliari 24, Siena 24, Eurobasket Roma 22, Treviglio 20**, Virtus Roma 18*, Napoli 6*. *una gara in meno **due gare in meno PROSSIMO TURNO – 8.04.2018 Cagliari-Rieti Eurobasket Roma-Virtus Roma Biella-Casale Viola Reggio Calabria-Trapani Scafati-Tortona Agrigento-Napoli Latina-Treviglio Siena-Legnano