Serie A2, girone Ovest: risultati, classifica e prossimo turno

“Primi” due punti in classifica per la Viola Reggio Calabria. I nero-arancio vincono una partita pazzesca al PalaMoncada e giungono a quota 0 in graduatoria, dopo la penalizzazione di 34 lunghezze comminata in settimana dalla FIP. Senza tale sanzione, con il successo odierno, Fabi e compagni sarebbero al quinto posto, appaiati a Legnano e Tortona, precedendo i primi ma non i secondi in virtù degli scontri diretti favorevoli ai reggini.

Biella schianta Napoli al PalaMazzetto, Casale fa suo il big match di giornata contro Legnano. Due le gare, oltre a quella della MetExtra, decise sulla sirena: fra queste Tortona-Cagliari, con il successo dei lombardi per una lunghezza, e Trapani-Latina, con i granata a spuntarla 84 a 83.

I ragazzi di Calvani torneranno sul parquet giovedì, recuperando il match di Treviglio, per poi chiudere la propria regular-season domenica contro Napoli.

SERIE A2, GIRONE OVEST – 29^ giornata

Agrigento-Viola Reggio Calabria 86-88

Treviglio-Scafati 99-88

Napoli-Biella 62-92

Rieti-Eurobasket Roma 74-61

Roma-Siena 68-66

Casale-Legnano 64-59

Trapani-Latina 84-83

Tortona-Cagliari 77-76

CLASSIFICA: Casale 42, Scafati 40, Biella 36*, Legnano 34, Tortona 34, Trapani 30, Agrigento 28, Rieti 28, Latina 26, Cagliari 26, Siena 26, Treviglio 26*, Eurobasket Roma 24, Virtus Roma 20*, Napoli 6, Viola Reggio Calabria 0*.

*una gara in meno

Viola Reggio Calabria 34 punti di penalizzazione, aritmeticamente retrocessa in Serie B

PROSSIMO TURNO – 22.4.2018

Siena-Tortona

Eurobasket-Agrigento

Biella-Treviglio

Legnano-Rieti

Viola Reggio Calabria-Napoli

Latina-Roma

Scafati-Casale

Cagliari-Trapani

RECUPERI

mercoledì 18.4.2018

Roma-Biella

giovedì 19.4.2018

Treviglio-Viola Reggio Calabria