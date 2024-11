La Vis cede alla capolista con l’onore delle armi

di Nicolino D’Ascoli. Termina con un pizzico di amaro in bocca la regular season della Vis Reggio Calabria, uscita sconfitta in casa contro la super corazzata Nuova Aquila Monreale. Della forza dei siciliani si era già ampiamente parlato in settimana ed anche nell’ultima giornata i palermitani hanno dimostrato tutto il loro valore inanellando la quattordicesima vittoria consecutiva.Da parte sua la Vis non ha per nulla sfigurato, anzi, tutt’altro. Il quintetto bianco/amaranto ha giocato a viso aperto e per buona parte della gara ha tenuto testa ai formidabili palermitani. I reggini hanno pagato un primo quarto troppo timoroso in chiave difensiva, chiuso con un passivo di 14 punti che Monreale ha saputo gestire sino alla sirena. Diversa la suonata nel secondo quarto e nel terzo quarto, quando la Vis ha prodotto il massimo sforzo e ha tenuto dignitosamente il campo, contenendo lo strapotere fisico di Tagliabue e compagni. Alla fine del terzo periodo il punteggio era di 41 a 53. Nell’ultimo quarto è invece risalita in cattedra la Nuova Aquila Monreale che ha iniziato subito con un 7-0 micidiale con il quale ha definitivamente spento le velleità di rimonta. Nulla da fare per gli uomini di D’Arrigo, ma anche pochissimi rimpianti.In doppia cifra fra i palermitani Gottini (17) e Andrè (13), mentre in casa Vis, con capitan Grasso a mezzo servizio (non si è praticamente mai allenato in settimana), top scorer sono stati Vozza (13) e Riccardo Costa (11). Confortanti fra i locali anche le prove dei giovanissimi Barrile e Cedro, entrambi autori di 4 punti e di giocate intraprendenti sotto il canestro avversario.Adesso non rimane che attendere i risultati di oggi per capire in che posizione la Vis finirà la stagione regolare. Da domenica prossima scatta la fase ad orologio.Questo il tabellino della gara:Vis Reggio Calabria – Nuova Aquila Monreale 51-65(13-27, 12-16, 16-10, 10-12)Vis Reggio Calabria: Vozza 13, Tramontana 6, Grasso 4, Carnazza 6, R. Costa 11, D. Costa 3, Suraci, Barrile 4, Cedro 4. Allenatore: D’Arrigo.Nuova Aquila Monreale: Cozzoli 4, Gottini 17, Cuccia 7, Tagliabue 4, Dragna 9, Tuppiti, Ranalli 7, D, Tagliareni, Enrique Andrè 13, V. Tagliareni 4, Allenatore: Torriero.Arbitri: Luca di Catania e Castorina di Giarre.