La Vis inizia la preparazione precampionato.

Primo giorno di lavoro in casa Vis. A poco più di un mese dall’inizio del campionato di serie C nazionale i bianco/amaranto hanno iniziato ieri la preparazione atletica sotto lo sguardo vigile di coach Checco D’Arrigo e del suo vice Antonio Cugliandro. Particolarmente duro e impegnativo il lavoro che attende i cestisti reggini in questa prima fase. Il programma prevede infatti corsa in spiaggia al mattino presto e lavoro in palestra il pomeriggio con la palla a spicchi.A guidare la parte atletica c’è il nuovo preparatore, Fabio Falcomatà, che ha sposato con entusiasmo il progetto Vis. Il suo è un gradito ritorno, avendo già lavorato col team reggino un paio d’anni fa.Vecchi e nuovi si sono già messi al lavoro con grande intensità, con l’obiettivo di essere pronti in concomitanza con l’inizio della regular season: da capitan Grasso al “baby” Barrile, da Tramontana a Carnazza, fino ai nuovi arrivati Zampogna e Warwick.L’organico, ancora incompleto, verrà impreziosito con ulteriori innesti di qualità. Già nel corso di questa settimana verrà ufficializzato il nuovo “colpo” messo a segno dal dg Di Bernardo, cui ne seguiranno altri per completare il roster.La dirigenza reggina sta setacciando il mercato a 360 gradi a caccia di giovani talenti da mettere a disposizione di coach D’Arrigo. La rosa al momento appare già competitiva, ma verrà certamente migliorata e arricchita dal punto di vista numerico.La Vis 2014/15 ha voglia di stupire. La compagine reggina ha tutte le carte in regola per disputare un campionato da protagonista e regalare tante soddisfazioni ai propri tifosi.