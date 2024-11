La Vis mette paura a S.Severo e cede solo nell’ultimo quarto

Con un parziale di 14-4 nell’ultimo quarto la capolista Allianz San Severo ha la meglio su una mai doma Vis Reggio Calabria e si mantiene imbattuta al comando del barrage H dei play off. I reggini ci hanno provato con tutte le loro forze, agganciando finanche i pugliesi sul finire della terza frazione, ma, come domenica scorsa contro Campli, non l’hanno praticamente mai messa nel 4to quarto, vanificando l’eccezionale sforzo difensivo prodotto sùbito dopo l’intervallo per rientrare in partita.

La missione, alla vigilia, appariva già proibitiva per via dell’assenza di Zampogna. È praticamente diventata impossibile cammin facendo a causa delle défaillance offensive di Pellegrino Yasakov e Warwick, i due migliori realizzatori bianco/amaranto in regular season. L’italo/russo e l’inglese, in serata decisamente negativa, non hanno messo a referto alcun canestro dal campo, costringendo coach D’Arrigo ad un utilizzo limitato di entrambi.

Pronti e via e San Severo va subito in fuga con gli scatenati Cota, Ricci e De Fabritiis, chiudendo la prima frazione già in doppia cifra (25-15). I pugliesi allungano all’inizio del secondo periodo e raggiungono il massimo vantaggio (31-16) con un canestro di Ricci. È capitan Grasso in questo frangente a tenere a galla i suoi con 11 punti. All’intervallo si va con i locali avanti 39-27, grazie anche ad un misero 40 % dalla lunetta dei reggini (6 su 15).

Il terzo quarto è un Carnazza show. La guardia peloritana della Vis, nonostante si sia aggregata ai compagni nell’immediata vigilia del match e con un solo allenamento nelle gambe, dà la scossa ai suoi difendendo come un ossesso e bombardando con continuità la retina avversaria. Al 29mo una sua tripla, bissata subito dopo da Grasso, consente alla Vis l’aggancio (50-50). L’illusione, purtroppo, dura poco. San Severo, trascinata da un immenso capitan De Fabritiis (mvp del match con 23 punti a referto e ben 5 triple), piazza un mortifero 11-0 e chiude definitivamente i conti, dilatando oltre misura un punteggio finale che non rispecchia fedelmente l’andamento dell’incontro.

Fra sette giorni si replica a campi invertiti. La Vis in terra foggiana ha dimostrato di potersela giocare e proverà davanti al suo pubblico a sgambettare la capolista e mantenere ancora aperti i giochi in chiave promozione.

Questo il tabellino della gara:

Allianz San Severo – Vis Reggio Calabria 68-54

(25-15, 39-27, 54-50)

Allianz San Severo: Cota 13, Ricci 9, Drca 2, Brunetti 4, De Fabritiis 23, Romano 4, Filippini 5, Serroni 5, Menzione 3, Porfido N.E. Allenatore: Coen. Assistente: Panizza.

Vis Reggio Calabria: Tramontana 9, Grasso 14, Pellegrino Yasakov, Warwick 2, Marzo 10, Stracuzzi 2, Viglianisi, Carnazza 17, Barrile, Di Dio N.E. Allenatore: D’Arrigo. Assistente: Cugliandro.

Arbitri: Errico di Perugia e Abbassi di Ascoli.