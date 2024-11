La Vis ospita il Green Basket Palermo per blindare il sesto posto.

Dimenticare la doppia sconfitta consecutiva in terra siciliana e ripartire di slancio verso posizioni importanti della classifica. Questo il duplice obiettivo che la Vis Reggio Calabria persegue domani dinnanzi al pubblico amico del PalaBotteghelle contro il Green Basket Palermo. Una formazione quella siciliana che, al pari dei reggini, ha già raggiunto la qualificazione alla post season e ambisce al miglior piazzamento possibile nella griglia play off.Il quintetto di coach D’Arrigo è consapevole che un successo contro i palermitani (che inseguono di due lunghezze in graduatoria Grasso e compagni) garantirebbe come minimo il sesto posto finale, con la possibilità di migliorare ulteriormente la posizione all’ultima giornata della fase a orologio, quando sempre al palazzetto di Largo Botteghelle i bianco/amaranto ospiteranno il fanalino di cosa Porto Empedocle.Due impegni casalinghi consecutivi per la Vis da sfruttare al meglio, ma da affrontare uno per volta, con la massima concentrazione e determinazione, per non vanificare quanto di buono fatto fino al momento.Gli incroci fra Vis e Green Basket nel corso della stagione regolare hanno dimostrato un sostanziale equilibrio fra le due squadre: 60-56 per i reggini all’andata, 77-72 per i palermitani al ritorno.Palla a due alle ore 18.Arbitreranno Angelo Mucella De Gaetano di S. Filippo del Mela e Salvatore Di Mauro di Messina.