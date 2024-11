Nuova Web TV All News di Anas sulla Viabilità Nazionale

Da domani, segui la viabilità italiana in tempo reale su www.stradeanas.it, il nuovo canale TV all news di Anas e Mediaway, accessibile da pc, Mac, smartphone e tablet

Da domani, 25 luglio, sarà disponibile online un vero e proprio canale TV all news sulla viabilità, accessibile a chiunque navighi in internet da pc, Mac, smartphone e tablets. Offrirà una copertura informativa 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno sull’intera rete stradale nazionale.

Un’iniziativa editoriale di Anas e Mediaway Broadband Television

La web TV (www.stradeanas.it) inizia le sue trasmissioni da domani, alle ore 11, con la prima trasmissione in diretta streaming: la conferenza stampa di presentazione della gestione dell’esodo estivo. Interverranno il ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera e il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mario Ciaccia.

Come Accedere

Qualsiasi pc o Mac potrà trasformarsi in una TV: sarà sufficiente accendere il canale cliccando sul bottone che comparirà sul sito ufficiale di Anas. Nel corso della conferenza saranno illustrati i dettagli sul funzionamento del nuovo strumento multimediale.

La nuova Web TV rappresenta una risorsa preziosa per tutti gli utenti della strada, offrendo aggiornamenti in tempo reale e contribuendo alla sicurezza e all’informazione sulla viabilità nazionale.