Fumetti e creatività: un mese di laboratori gratuiti a Reggio per bambini e ragazzi

Quattro appuntamenti imperdibili, pensati per ragazzi e ragazze dai 5 agli 11 anni, animeranno il Festival “Spettacoli della Natura: officina del fuoco” per il mese di Maggio: laboratori di fumetto unici nel loro genere, in collaborazione con Officine Balena ed ospitati dal Parco Ecolandia e dal Polo Sanitario di Prossimità di Arghillà.

I laboratori di fumetto: una scoperta creativa

I giovani partecipanti saranno guidati da artisti affermati e originalissimi, che metteranno a disposizione il loro talento per far scoprire il potere del disegno e della narrazione per immagini.

Il primo appuntamento: Fumetti Ignifughi

Si inizia venerdì 9 Maggio, presso il Parco Ecolandia, con “Fumetti Ignifughi”, con l’esplosivo Damix, artista maledetto e poliedrico, nonché creatore, tra gli altri, di fumetti cult come Reverendo Cruz.

«Le mie idee folli nascono dal mio subconscio e dal bisogno prepotente e impellente di esprimere tramite l’arte del fumetto tutto il mio estro visionario e dalle mie letture di mitologia, storia, filosofia, folklore e cronaca nera» – afferma Damix.

Secondo appuntamento: Kaboom! Dall’idea all’immagine

Venerdì 16 maggio, sempre ad Ecolandia, sarà la volta di “Kaboom! Dall’idea all’immagine”, laboratorio dell’artista calabrese Gaspare Orrico.

«Tra i lavori che più mi rappresentano mi sento di citare quello realizzato con la Aces Weekly, casa editrice di David Llyd, che mi ha concesso la massima libertà creativa» – sottolinea Orrico.

Dall’idea al disegno, dallo storyboard al fumetto vero e proprio sarà il tema di “Kaboom!”.

Il laboratorio sui Pokemon: creatività e reinterpretazione

Ci spostiamo quindi presso il Polo Sanitario di Prossimità, dove gli amatissimi Pokemon saranno al centro del laboratorio del 23 Maggio.

Guidati con sapienza dall’illustratrice Simona Cordero, i partecipanti impareranno a reinterpretare i personaggi con uno stile personale, fiabesco e colorato, ispirato all’estetica pop degli anni ’80 e ’90.

L’ultimo appuntamento: Disegnare i Manga

Sempre al Polo Sanitario, venerdì 30, “Disegnare i Manga” chiuderà la serie di appuntamenti di Maggio. Il laboratorio di Vincenzo Filosa, autore, traduttore e promotore del Manga in Italia, è un’occasione per approcciarsi e conoscere meglio un vero e proprio pilastro della cultura orientale.

Un viaggio attraverso diversi linguaggi artistici

Incontri, linguaggi, visioni artistiche differenti per avvicinare i più giovani al mondo del fumetto.

I laboratori, tutti gratuiti, avranno luogo dalle ore 15:00 alle 17:00.