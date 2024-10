L’agenzia storica Generali di Reggio cambia location

L’Agenzia di Assicurazioni Generali di Reggio Calabria nata nel 1864 ( il prossimo anno festeggeranno 155 anni) si trasferirà dopo 31 anni da via nino bixio 15 a via tommaso campanella 38 in Palazzo Sarlo (sopra Upim). L’agenzia gestita da Giuseppe Scutellà e Pietro Tripodi, comprende un team di 24 persone tra amministrativi e commerciali.

Dall’unione di persone e competenze che hanno fatto la storia dell’agenzia é nata una struttura con radici solide che pensa al futuro, in grado di offrire soluzioni sempre più innovative e efficaci. L’agenzia é una delle piú importanti a livello italiano ed è sempre al tuo fianco per analizzare le tue esigenze assicurative e proteggere i tuoi progetti di vita.