Lamezia affronta Perugia nello spareggio per l’accesso alla fase nazionale

Il Basketball Lamezia è pronto alla grande sfida che lo aspetta sabato 22 aprile in quel di Salerno contro il Perugia basket. Il match vale l’accesso alla fase a gironi per la promozione in serie B nel raggruppamento C dove la vincente troverà: la Green Basket Palermo, seconda classificata del girone siciliano, l’Udas Cerignola campione di Puglia e la vincente del girone marchigiano che uscirà molto probabilmente dalla sfida tra Fabriano e Civitanova. Il match di sabato si giocherà al PalaSilvestri di Salerno loc.Matierno.

Gli avversari in questa gara da dentro o fuori sono i campioni del girone umbro, squadra equilibrata e veloce con una panchina molto lunga e un paio di giocatori che fanno la differenza nella metà campo offensiva. Il leader del “grifo” è sicuramente Jacopo Marsili, ala piccola dal grilletto facile, capace di mantenere una media di 18.5 ppg in stagione con season high di 37 contro Gualdo Tadino. In cabina di regia troviamo la coppia Ciofetta – Domenis che garantiscono circolazione e intensità al team sprigionando tanta aggressività nella metà campo difensiva. Nel settore esterni tanta attenzione si dovrà fare su Cinalli e Righetti, entrambi molto duttili capaci di ricoprire senza problemi lo spot di n.5.

Dinamicità forza e canestri arrivano anche dal classe ’92 Santantonio, guardia con un’ottimo arresto e tiro fondamentale in molte partite degli umbri.

La squadra è completata da due veterani di sostanza come Gagliardoni e Fiorucci e da un’uomo fondamentale negli schemi di coach Monacelli, stiamo parlando di Guido Provvidenza, altro giocatore dinamico molto duttile. Perugia ha costruito la sua stagione con un gioco molto aggressivo in difesa che gli ha permesso di limitare molto gli avversari. Solo 5 sconfitte su 26 gare disputate,4 in regular season contro Bastia (andata e ritorno) Assisi e Orvieto e 1 nella serie di finale playoff, vinta poi 3-1 contro Foligno. I presupposti per una grande sfida ci sono tutti insomma, gli LBfans saranno presenti in massi a Salerno per sostenere i colori giallo blu, le due squadre sono pronte alla battaglia per raggiungere un traguardo molto ambito e prestigioso.

Rinnoviamo l’appuntamento a sabato 22 Aprile ore 18.00 PalaSilvestri di Salerno.