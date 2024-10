Basket giovanile – Lamezia, rinviata gara con la Viola: “Nostro pubblico è tutto”

La Società Basketball Lamezia comunica che la partita in calendario per giorno 6 Gennaio contro la Scuola Basket Viola è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’Ordinanza Comunale di divieto di accesso al pubblico.

Facciamo presente che la Federazione Italiana Pallacanestro non consente il giocare partite a porte chiuse , se non per motivi sanzionatori da Lei emessi .

Nell’incertezza di sapere come questa vicenda andrà a finire , per motivi chiaramente precauzionali , ci siamo sentiti in obbligo di chiedere il rinvio.

Non esiste nel Comune di Lamezia Terme un’altro campo da gioco regolarmente omologato dalla FIP , e per noi sarà difficile trovare alternative valide nel persistere di questa situazione .

Confidiamo nella ragionevolezza di tutte le parti in causa affinchè la situazione si risolva in modo positivo perché per Noi giocare a Lamezia è fondamentale , è il motivo per cui questa società esiste perché senza il nostro pubblico non avrebbe senso nulla di quello che stiamo facendo .

In poche parole per NOI il NOSTRO PUBBLICO E’ TUTTO .