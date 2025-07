Volley: la Domotek piazza il colpo. Arriva un forte opposto

La Domotek Volley è lieta di annunciare l’ufficializzazione dell’ingaggio dell’opposto Pawel Stabrawa, atleta di grande esperienza internazionale che arricchirà il roster amaranto per la prossima stagione.

Classe 1996, nato e cresciuto in Polonia, Stabrawa ha mosso i primi passi nella pallavolo d’élite militando nella massima serie del suo paese natale. Il suo talento lo ha poi portato in Italia, dove ha disputato quattro stagioni in Serie A3 Credem Banca, vestendo le maglie di Lecce, Fano e Palmi.

Nella prima parte della passata stagione, il giocatore polacco ha giocato per la Volley Tricolore Reggio Emilia in A2.

Ritorna in Calabria dove, ha vinto da protagonista due prestigiosi trofei: la Coppa Italia di Serie A3 e la Supercoppa di categoria.

Con tecnica, potenza e leadership, Stabrawa rappresenta un rinforzo di altissimo livello per la Domotek Volley, che completa una squadra competitiva per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

”Siamo entusiasti di accogliere Pawel, un atleta con un curriculum importante e una grande professionalità. La sua esperienza e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per il nostro progetto. Benvenuto in amaranto. Reggio Calabria, un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di giocare con questa squadra”, ha dichiarato l’opposto.

“La scelta di Reggio è stata dettata da due motivi principali. Il primo è personale, legato alla mia vita privata. Il secondo è il progetto ambizioso che mi è stato presentato, con persone che già conoscevo dal passato. Poter unire la sfera personale a quella agonistica è stato decisivo: non ho avuto dubbi“.

Stabrawa non è nuovo agli ambienti della pallavolo calabrese: “Ho seguito la crescita della Domotek in questi due anni. Quello che hanno fatto, dalla Serie B alla soglia dell’A2, è incredibile. 4400 persone al palazzetto? È una cosa che succede solo nelle grandi squadre di Superlega! Reggio Calabria ha dimostrato di avere un amore unico per questo sport“.

Il nuovo acquisto amaranto non nasconde le ambizioni della squadra: “Il Mister Polimeni mi ha parlato subito chiaro: l’obiettivo è salire di categoria. A me piacciono le sfide, e questa è una di quelle che mi entusiasmano. Non ho avuto esitazioni nell’accettare. Conosco alcuni dei miei nuovi compagni, anche se non abbiamo mai giocato insieme – ammette Stabrawa –. Sulla carta, la squadra è molto forte, ma sappiamo tutti che bisogna dimostrarlo in campo. L’importante è fare gruppo subito e diventare una vera squadra, con la S maiuscola“.

Sul mercato e sulle avversarie, l’opposto polacco è chiaro: “Sarà un campionato di alto livello. Ci sono giocatori importanti e squadre che puntano in alto. Il livello della A3 si sta alzando, e questo renderà tutto più interessante“.

La Domotek Volley si prepara a un’annata ricca di emozioni, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera.