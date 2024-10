Lamezia: inaspettata visita da parte della Befana ai degenti del reparto di pediatria

La simpatica vecchietta, interpretata per l’occasione dalla bella Olga Gudilina, si è recata nuovamente questa sera, accompagnata da una delegazione dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi, presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

La protagonista di questa storia è arrivata nel reparto di pediatria, diretto dalla dottoressa Caloiero, a cavallo della sua immancabile scopa, ma, a differenza delle altre volte, ha estratto dal sacco, per la gioia dei bambini e dei presenti, tante buonissime pizze appena sfornate, offerte dalla pizzeria Cantanapoli di Lamezia Terme.

L’iniziativa benefica, fortemente voluta dal presidente dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi, il sig. Nicolino Volpe e dal maestro pizzaiolo Emanuele Stella, è nata per alleviare, in qualche modo, le sofferenze dei piccoli degenti, in questo giorno di festa.

Non è stata una sera come le altre, ha affermato la caposala Marilu Verso, infatti, i bambini sono rimasti entusiasti da questa inaspettata visita e soprattutto felici di gustare una buonissima pizza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto da parte di alcuni genitori agli organizzatori, per l’affetto e la considerazione che hanno avuto nei confronti dei loro figli.

Un nuovo anno dunque che riparte nel segno della solidarietà e dell’amore, valori che ispirano e contraddistinguono da sempre i soci e i partner dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi.