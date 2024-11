Da Lamezia si vola per Toronto

A un mese di distanza dalla notizia dell’attivazione delle rotte per Budapest e Bucarest operate dalla compagnia low cost Wizz Air, arriva la conferma della tratta Lamezia/Toronto della compagnia Air Transat che, nel periodo estivo, da oltre dieci anni, collega con volo diretto la Calabria con il Canada. A darne notizia Tiziana Della Serra sales & marketing director Air del vettore canadese durante la Fiera di Rimini, la kermes organizzata da una nota testata giornalistica del settore aeroportuale. Comincia a prendere forma l’offerta dei voli per la stagione estiva dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Infatti, dopo aver annunciato il collegamento con Budapest, la Wizz Air, compagnia low cost leader nell’Europa dell’Est, grazie al notevole numero di prenotazioni giunte sul suo sito web, decide di investire ancora sulla Calabria e sullo scalo di Lamezia e inserisce, nella propria strategia di network, il nuovo collegamento con Bucarest.

Una doppia soddisfazione per Sacal che centra l’obiettivo di apertura verso il mercato dell’est europeo e implementa il numero delle tratte internazionali. Oggi, a pochi giorni di distanza, si aggiunge un’altra notizia positiva: l’apertura del volo per Toronto che, a partire dalla prossima stagione estiva, sarà operato da Air Transat. La compagnia canadese sceglie nuovamente lo scalo di Lamezia confermando l’ultradecennale e proficuo rapporto col management Sacal, la “bontà” della partnership, la puntuale “risposta” dello scalo, il mantenimento del positivo trend di traffico. Una nuova risposta alla domanda crescente di collegamenti internazionali cui Sacal cerca di rispondere col massimo impegno, studiando soluzioni non sempre facili da ottenere, in un mercato complesso e in costante evoluzione.