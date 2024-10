Lamezia Summertime, al via la Teatroltre, il festival internazionale di teatro di strada

Ritorna a Lamezia Terme “TeatrOltre: Festival Internazionale di Teatro in Strada” terza edizione organizzata da teatrop con la direzione artistica di Pierpaolo Bonaccurso.

Il Festival è inserito nel progetto Lamezia Summertime 2018 evento ormai storicizzato realizzato dal Comune di Lamezia Terme in collaborazione con Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia in qualità di partner di progetto e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC per il triennio 2017-2019.

Per 5 giorni consecutivi, da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre, la città sarà trasformata in un “cirque en plein air”: musici, attori, clown, mimi, danzatori, burattini, marionette, pupazzi, giocolieri, acrobati, trampolieri animeranno gli spazi e i luoghi della memoria collettiva in modo immaginifico e fantasioso creando momenti di coinvolgimento e di festa condivisa! Una festa del teatro e dell’allegria che vedrà la partecipazione di artisti italiani e internazionali.

I primi due giorni del Festival, mercoledì 29 e giovedì 30 agosto, la kermesse avrà luogo nei locali del Caffè letterario del Chiostro di San Domenico. Tra gli ospiti la Compagnia Omphaloz con Clown Cabaret, uno spettacolo muto di teatro-circo e clown. Il linguaggio poetico dei clown nelle performance di Elena Garufi; i seminari di teatrop sull’arte circense e le favole di sabbia che nasceranno dalle magiche mani di Greta Belometti esperta di sand art; un seminario sulle percussioni africane realizzato da Vincenzo Mazza e un seminario di yoga condotto dal maestro Luciano Tsamaropulos.

I seminari avranno inizio alle ore 16.30 mentre gli spettacoli dalle ore 18.30 a seguire.

Venerdì 31 agosto, su Corso Numistrano dalle ore 18.30 e a seguire girasoli danzanti a ritmo di sonorità esplosive e coinvolgenti con la Takabum Street Band giardino sonoro in continuo movimento che farà da tappeto musicale alle performance degli artisti di teatrop; i numeri di acrobatica, giocoleria e pantomima eseguiti dalla Compagnia Omphaloz; le eleganti e spettacolari acrobazie aeree di Tatiana Foschi, esibizioni senza tempo e spazio che lasciano il sapore di magia e una sensazione di sospensione e ancora le tenere storie della Compagnia Fuoco & Clownerie.

Sabato 1 e domenica 2 settembre, su Corso Numistrano e in Piazzetta S. Domenico dalle ore 18.30 e a seguire la Takabum Street Band e gli artisti di teatrop; I Pachamama in Bandarisciò concerto- spettacolo con ruota Cyr, parcours, trampoli led e risciò con batteria incorporata per un concerto di musica itinerante; Elena Garufi e le sue poetiche performance di clownerie; la magia senza tempo dello spettacolo di guarattelle del Teatro della Maruca di Crotone con Angelo Gallo e il suo fedele Zampalesta; i numeri di acrobatica, giocoleria e pantomima eseguiti dalla Compagnia Omphaloz; la trasformazione dei materiali e delle forme, la manipolazione del fuoco e dei metalli, la continua ricerca della bellezza del gesto nell’imperdibile spettacolo Il Drago Bianco di Antonio Bonura in arte Lumi. E ancora Sensation ovvero le performance esplosive di Mr. Bang personaggio un po’ folle, un po’ magico, un po’ pirotecnico e le prodezze acrobatiche di Tatiana Foschi su un trapezio sospeso tra cielo e terra nella performance L’aspetto.

E non mancheranno altre sorprese!

Location:

Caffè Letterario Chiostro di S. Domenico / Piazzetta S. Domenico / Corso Numistrano – Lamezia Terme Nicastro

Inizio laboratori ore 16.30

Inizio spettacoli ore 18.30 a seguire

Info+

www.lameziasummertime.it



https://www.facebook.com/lameziasummertime