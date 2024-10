Lamezia Terme, nasce il movimento 10 idee per la Calabria

Si tiene oggi, mercoledì 1 maggio, alle ore 11:00, presso il Grand Hotel Lamezia, sito in Piazza Stazione Centrale, di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del movimento politico “10 idee per la Calabria” nato lo scorso 25 aprile col preciso obiettivo di costruire una coalizione di liste alternative ai partiti tradizionali in vista delle prossime elezioni regionali.

Anche questa data, come la precedente, rivela con chiarezza l’orientamento ideologico del movimento che, come riportato nell’appello ai calabresi, “intende aggregare le forze sane, le forze migliori, come partigiani di una nuova Resistenza, superando gli steccati ideologici” e realizzare “una liberazione della Calabria attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la composizione di uno schieramento civico che risponda a principi di libertà e parità delle persone”.

Il nome del movimento suggerisce l’approccio costruttivo consistente nell’elaborazione graduale e dal basso di una nuova visione di Regione fondata su poche e forti idee che assumano la connotazione di obiettivi condivisi e che costituirà il legante naturale di un soggetto civico che vuole partecipare alla vita politica e puntare ad assumere il governo della Regione.

Alla conferenza stampa, saranno presenti, tra gli altri, l’imprenditore Filippo Callipo, il prof. Spartaco Capogreco dell’Università della Calabria, il prof. Silvio Gambino dell’Università della Calabria, il prof. Domenico Gattuso dell’Università Mediterranea, l’ing. Pino Ippolito, l’ing. Roberto Longo, l’imprenditore Domenico Luppino, il prof. Antonino Mazza dell’Università Mediterranea, l’ing. Nunzio Nicita, il prof. Walter Nocito dell’Università della Calabria, il dott. Giorgio Nordo dell’Università di Messina, l’avv. Marina Neri, la dott.ssa Mariella Oliva dell’Università della Calabria, l’ing. Saverio Orlando, l’ing. Rosario Punturiero dell’Università della Magna Grecia, il prof. Domenico Talia dell’Università della Calabria e Marinella Tedeschi dell’Università della Calabria.

Il movimento è presente su FaceBook (all’indirizzo www.facebook.com/10IdeePerLaCalabria) e su Twitter (all’indirizzo www.twitter.com/10ideeCalabria) ed è dotato di un sito web ufficiale (www.10idee.it) sul quale, registrandosi, è possibile contribuire alla definizione del programma politico per le prossime elezioni regionali.

Per informazioni: 0965.1873900 | ufficiostampa@10idee.it | www.10idee.it