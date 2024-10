Lamezia, Vegan Day e musica Jazz

La prima società vegana fu fondata a Londra nel 1944, precisamente il 1 Novembre. Per tale ragione, oggi si festeggia in tutto il mondo la giornata mondiale dei vegani.

Durante questa giornata, si organizzano attività di divulgazione della filosofia vegana e campagne di denuncia contro lo sfruttamento degli animali. Tale filosofia comprende anche il rifiuto di tenere esseri viventi in gabbie o acquari, il boicottaggio di zoo, circhi o feste che utilizzano animali e ne comportano la sofferenza ed in alcuni casi addirittura la morte (si pensi ad esempio alle corride).

A tal proposito mercoledì 1 novembre p.v. presso la Biobottega a Lamezia Terme si festeggerà questa giornata assaggiando preparazioni a base di alimenti rigorosamente vegetali e biologici!

Alle ore 19 ci sarà il concerto jazz degli EFM Super Trio con Egidio Ventura al pianoforte Fank Marino al Basso elettrico e Max Russo alla Batteria. Il concerto è gratuito.

L’EFM Super Trio si riunisce nuovamente dopo circa 4 anni di pausa, la formazione è senza dubbio uno dei gruppi musicali più originali e interessanti che emerge con prepotenza ed intelligenza nell’asfittico mondo musicale calabrese, dimostrando che non esistono barriere tra i diversi generi musicali.

Mostrando rare versatilità e capacità strumentali, il progetto è un contenitore che si permette di shakerare suoni e generi musicali: tra il latino e il jazz, in un continuo gioco tra ritmi incalzanti e armonie interessanti il cui risultato è come un cielo sereno da cui improvvisamente arriva un temporale.

Questo è ciò che contraddistingue in modo inequivocabile ed ineguagliabile la formazione del pianista calabrese, facendo della loro musica un marchio di fabbrica per il sound, la singolarità dei suoni, strumentali, in una riuscitissima commistione tra lo stile latino e quello afroamericano, offrendo una combinazione che non permette di annoiarsi all’ascolto.

Il progetto è in co-produzione con Lamezia Jazz Festival.